Prefeitura de Porto Alegre entrega reforma da Unidade de Saúde Vila Elizabeth

Nesta terça-feira (16), a Prefeitura de Porto Alegre entregou mais uma obra de recuperação das unidades de saúde atingidas pelas enchentes de 2024. A Unidade de Saúde Vila Elizabeth, localizada no bairro Sarandi, foi reformada e recebeu o prefeito Sebastião Melo durante a inauguração.

Os investimentos somaram R$ 906,9 mil, com recursos federais e de emendas parlamentares — sendo R$ 458,9 mil em obras e R$ 447,9 mil em novos equipamentos e mobiliário. As melhorias incluíram reparos estruturais, substituição de móveis e aparelhos danificados pela água, pintura geral, troca de pisos, adequações internas e modernização das instalações elétricas e hidráulicas.

“A entrega faz parte de um conjunto de ações da prefeitura para qualificar as unidades básicas da Capital, sobretudo aquelas mais atingidas pela enchente do ano passado. Trabalhamos em conjunto com todos os entes federados para devolver à população os equipamentos públicos impactados", afirma o prefeito Sebastião Melo.

A US Vila Elizabeth, situada na rua Paulo Gomes de Oliveira, 170, atende cerca de 5,5 mil pessoas cadastradas. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e conta com dois médicos, dois técnicos de enfermagem, uma enfermeira, um auxiliar administrativo, uma auxiliar de higienização, um agente comunitário e uma gerente.

Rede em reconstrução

Na região, as unidades Asa Branca, Navegantes e Fradique Vizeu já foram reformadas e reabertas. Na Ilha dos Marinheiros, uma estrutura provisória em tenda, no valor de R$ 303,4 mil, foi entregue em agosto, enquanto se define o novo modelo de construção definitivo.

Atualmente, seis unidades da rede municipal seguem em obras, com investimentos que somam mais de R$ 8 milhões: