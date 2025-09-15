Círculo Saúde assumirá a gestão de hospital de Guaíba

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

O Círculo Saúde, entidade com 91 anos de atuação em Caxias do Sul e Região da Serra, assumirá a gestão de hospital na cidade de Guaíba, pertencente à Unimed Porto Alegre e adquirido pelo Grupo Bem Medical.

A estimativa do diretor de mercado do Círculo Saúde, Leno Almeida, é que o hospital, fechado há mais de um ano, retome as atividades ao longo do primeiro semestre de 2026, após passar por uma reforma. O fechamento do único hospital privado da cidade trouxe prejuízos também à população de cidades vizinhas, pois os planos de saúde obrigaram-se a usar serviços oferecidos em Porto Alegre.

De acordo com o executivo, a decisão de assumir a gestão se alinha aos objetivos do Círculo Saúde de ampliar a área de atuação, que se iniciou há três anos a partir de uma nova estratégia operacional. A ocupação será gradual, inicialmente com 35 dos 100 leitos disponíveis, distribuídos em seis andares.

"Tivemos apoio da prefeitura de Guaíba e de empresas locais. Também vamos assumir o atendimento do plano de saúde dos servidores municipais. Isto fez com que decidíssemos pela proposta. Na medida em que formos ganhando corpo, agregaremos novos leitos", frisou.

A parceria firmada na Região Metropolitana tem chances consistentes de ser replicada em Caxias do Sul. O grupo Bem Medical está na fase final de uma due diligence para aquisição do hospital Saúde, que passa por dificuldades financeiras.

"Caso se confirme a compra, já temos acordo com o parceiro para assumir a gestão", salienta. Se o negócio não evoluir, o Círculo Saúde deverá locar alas para atender enquanto o seu hospital estiver em reformas ao longo de 2026.

Almeida destaca que o investimento de R$ 40 milhões é destinado a um retrofit completo da estrutura, com revitalização dos leitos de internação, bloco cirúrgico, centro obstétrico e unidade de emergência.

"Vamos fazer a primeira grande reforma em 30 anos. Também repercutirá em aumento de capacidade e mais agilidade nos fluxos, com benefícios diretos aos pacientes", explica. O prazo de conclusão é estimado em nove a 10 meses. Em outubro próximo, o hospital apresentará uma nova estrutura de hemodinâmica, que recebeu aporte de R$ 8 milhões.

Outra ação de fortalecimento da marca no estado é a ampliação de unidades regionais. São clínicas próprias, com a prestação de vários serviços, para dar início à presença da instituição em novos municípios. O mais recente movimento foi em Capão da Canoa e já está confirmada a abertura de similar em Montenegro.

"É a estratégia para nos tornarmos conhecidos, mostrar nossas capacidades e consolidarmos presença. Já são nove unidades regionais, espalhadas em quase 100 municípios. No ano que vem queremos consolidar novas regiões e colocando no horizonte de 2028 ou de 2029 a chegada em Porto Alegre", antecipou. A primeira unidade foi aberta em Gramado há 20 anos.

Atualmente, o Círculo Saúde está presente em mais de 90 cidades de abrangência na Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale do Caí e Litoral Norte. Atende 145 mil beneficiários, contando com 1.100 médicos e prestadores credenciados, além de mais de 1.100 profissionais colaboradores.

Em 30 anos de existência, comemorados em 8 de setembro, o hospital do Círculo Saúde prestou mais de dois milhões de atendimentos e três milhões de exames. No período, mais de 46 mil pessoas nasceram na instituição. Atualmente, são mais de 1,2 mil funcionários e corpo clínico de aproximadamente 700 médicos.