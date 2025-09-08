Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosServiços

Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 14:28

Unimed Serra Gaúcha amplia pediatria com investimento de R$ 10 milhões

Um andar inteiro será destinado aos serviços pediátricos da Unimed, com foco no atendimento humanizado

Um andar inteiro será destinado aos serviços pediátricos da Unimed, com foco no atendimento humanizado

Alesi Ditadi/Unimed/Divulgação/JC
Compartilhe:
Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A Unimed Serra Gaúcha inaugurou nesta segunda, dia 8, um andar inteiro dedicado exclusivamente à pediatria no seu complexo hospitalar, em Caxias do Sul, na Serra. A nova estrutura, que passa a concentrar leitos de internação e UTI Pediátrica, é resultado de um investimento de R$ 10 milhões em reformas e novos equipamentos.
A Unimed Serra Gaúcha inaugurou nesta segunda, dia 8, um andar inteiro dedicado exclusivamente à pediatria no seu complexo hospitalar, em Caxias do Sul, na Serra. A nova estrutura, que passa a concentrar leitos de internação e UTI Pediátrica, é resultado de um investimento de R$ 10 milhões em reformas e novos equipamentos.
Na internação, são quatro quartos privativos, cinco de isolamento e 12 semiprivativos, totalizando 21 leitos. Já a UTI Pediátrica passa a contar com dez leitos individuais, equipados com tecnologia de ponta para atender casos graves e garantir o acolhimento necessário no momento mais delicado.
De acordo com o presidente da Unimed Serra Gaúcha, André Leite, a estruturação de um andar dedicado à internação e UTI Pediátrica representa um marco importante para a cooperativa médica, que combina tecnologia de ponta com um ambiente humanizado, pensado para que o tratamento seja mais leve e confortável e próximo do paciente.
A nova estrutura contempla ainda, segundo a Unimed Serra Gaúcha, o apoio emocional e bem-estar a toda a família.

Arquitetura humanizada

A pediatra neonatologista da Unimed Serra Gaúcha, Liliane Spinelli, salienta que a nova arquitetura segue os princípios do design inclusivo, criando um ambiente mais acolhedor para os pequenos pacientes. Segundo ela, o atendimento centralizado em um único andar diminui o deslocamento e, consequentemente, o estresse do paciente internado.

Sobre a Unimed Serra Gaúcha

Fundada em 1972, a Unimed Serra Gaúcha detém 58% do mercado de planos de saúde na Serra Gaúcha, reunindo mais de 1,3 mil médicos cooperados, ultrapassando 2,9 mil colaboradores, 10,5 mil empresas-clientes e 465 mil vidas sob sua proteção. Em 2024, a cooperativa faturou R$ 1,5 bilhão.
Entre os serviços próprios da cooperativa na Serra, estão, além do Hospital Unimed, a Unidade Materno-Infantil, os Prontos-Atendimentos Unimed 24 Horas em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha, laboratórios de análises clínicas, o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Serviço de Ecografia Gineco-Obstétrica, o Centro de Onco-Hematologia, o Centro de Cirurgia Robótica, a Casa e Espaço Semente, e as estruturas de hemodinâmica, saúde ocupacional, atenção domiciliar, SOS Unimed e rede de farmácias.
Atualmente, a Unimed Serra Gaúcha é a segunda maior unidade singular da Unimed no Rio Grande do Sul e está presente em 17 municípios.

Ficha técnica

Investimento: R$ 10 milhões
Estágio: Concluído
Empresa: Unimed Serra Gaúcha
Cidade: Caxias do Sul
Área: VarejoServiços

Notícias relacionadas