Unimed Serra Gaúcha amplia pediatria com investimento de R$ 10 milhões

A Unimed Serra Gaúcha inaugurou nesta segunda, dia 8, um andar inteiro dedicado exclusivamente à pediatria no seu complexo hospitalar, em Caxias do Sul, na Serra. A nova estrutura, que passa a concentrar leitos de internação e UTI Pediátrica, é resultado de um investimento de R$ 10 milhões em reformas e novos equipamentos.

Na internação, são quatro quartos privativos, cinco de isolamento e 12 semiprivativos, totalizando 21 leitos. Já a UTI Pediátrica passa a contar com dez leitos individuais, equipados com tecnologia de ponta para atender casos graves e garantir o acolhimento necessário no momento mais delicado.

De acordo com o presidente da Unimed Serra Gaúcha, André Leite, a estruturação de um andar dedicado à internação e UTI Pediátrica representa um marco importante para a cooperativa médica, que combina tecnologia de ponta com um ambiente humanizado, pensado para que o tratamento seja mais leve e confortável e próximo do paciente.

A nova estrutura contempla ainda, segundo a Unimed Serra Gaúcha, o apoio emocional e bem-estar a toda a família.

Arquitetura humanizada

A pediatra neonatologista da Unimed Serra Gaúcha, Liliane Spinelli, salienta que a nova arquitetura segue os princípios do design inclusivo, criando um ambiente mais acolhedor para os pequenos pacientes. Segundo ela, o atendimento centralizado em um único andar diminui o deslocamento e, consequentemente, o estresse do paciente internado.

Sobre a Unimed Serra Gaúcha

Fundada em 1972, a Unimed Serra Gaúcha detém 58% do mercado de planos de saúde na Serra Gaúcha, reunindo mais de 1,3 mil médicos cooperados, ultrapassando 2,9 mil colaboradores, 10,5 mil empresas-clientes e 465 mil vidas sob sua proteção. Em 2024, a cooperativa faturou R$ 1,5 bilhão.

Entre os serviços próprios da cooperativa na Serra, estão, além do Hospital Unimed, a Unidade Materno-Infantil, os Prontos-Atendimentos Unimed 24 Horas em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha, laboratórios de análises clínicas, o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Serviço de Ecografia Gineco-Obstétrica, o Centro de Onco-Hematologia, o Centro de Cirurgia Robótica, a Casa e Espaço Semente, e as estruturas de hemodinâmica, saúde ocupacional, atenção domiciliar, SOS Unimed e rede de farmácias.

Atualmente, a Unimed Serra Gaúcha é a segunda maior unidade singular da Unimed no Rio Grande do Sul e está presente em 17 municípios.

Ficha técnica

Investimento: R$ 10 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Unimed Serra Gaúcha

Cidade: Caxias do Sul

