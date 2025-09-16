'Estamos sempre olhando para o futuro', afirma o futuro diretor-geral da Santa Casa

Com nove unidades médicas, 1.350 leitos, e uma dimensão assistencial de mais de 1 milhão de atendimentos de pacientes originários dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a Santa Casa de Porto Alegre é maior prestadora de serviço ao SUS no Estado e a quinta maior do País. Em novembro, a instituição passará por uma grande mudança direcional: o diretor-geral, Julio Matos, deixará o cargo após dez anos. Ele será sucedido por Jader Pires, que promete uma gestão baseada na continuidade do trabalho até então estabelecido.

Matos conta com uma trajetória de 48 anos na Santa Casa. Ele relembra que chegou a Porto Alegre com 21 anos, quando recebeu sua primeira oportunidade na instituição. Desde o começo, identificou a equidade como um dos valores determinantes do hospital, o que o fez desejar construir sua trajetória profissional no local.

“No meu primeiro dia de trabalho, um dos valores da instituição surgiu naturalmente em conversa, que é a equidade. E quando identifiquei um valor tão determinante na vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, imaginei que gostaria muito de fazer a minha trajetória profissional naquela instituição”, destacou.

Ele assumiu a direção-geral da Santa Casa em 2015 e, desde então, iniciou um grande projeto de modernização. Durante sua gestão, foram investidos R$ 804 milhões, dos quais R$ 490 milhões vieram de doações, o que colocou a instituição como a maior prestadora de serviço do SUS no Rio Grande do Sul e a quinta maior do País.

“Esse projeto de desenvolvimento trouxe a Santa Casa aos dias de hoje, um hospital moderno, absolutamente equipado com as tecnologias de última geração, cumprindo a sua missão de atender, cuidar de todos, mas preponderantemente de quem mais precisa, através do Sistema Único de Saúde”, enfatizou.

Júlio Flávio Dorneles de Matos pretende " trabalhar um pouco menos" e se "dedicar um pouco mais à família" EVANDRO OLIVEIRA/JC

Matos também destaca a consolidação da instituição como hospital de referência em alta complexidade. Das nove unidades hospitalares, seis são especializados, com unidades de cardiologia, neurocirurgia, cirurgia torácica e pneumologia, transplantes, oncologia e pediatria. “É um contexto de realizações e de consolidação de situações também anteriormente já criadas na instituição, mas muito aceleradamente desenvolvidas e consolidadas neste período”, ponderou.

Assim, ele decidiu deixar a liderança executiva da Santa Casa por uma combinação de fatores relacionados ao cumprimento de um ciclo profissional planejado e ao desejo de dedicar-se mais à vida pessoal. Originalmente, planejava "tirar o pé do acelerador" em 2019, aos 65 anos. No entanto, optou por estender sua atuação até os 71 anos, em 2025, para não deixar pela metade um grande projeto de desenvolvimento que havia sido empreendido na instituição.

“Entendo que é uma oportunidade de, neste novo ciclo, trabalhar um pouco menos, me dedicar um pouco mais à família, um pouco mais à questões de natureza pessoal, não pretendo manter nenhuma outra relação de trabalho com nenhuma outra instituição, mas ter um contexto de missão cumprida com relação a um planejamento profissional”, destacou o diretor geral.

Por fim, Matos afirma que sua saída faz parte de um processo de sucessão cuidadosamente planejado e responsável, que ele mesmo ajudou a desenvolver. Segundo o gestor, Jader Pires foi preparado de para assumir a direção-geral, assegurando a continuidade da gestão e da governança da instituição.

Pires, então, irá assumir a liderança da instituição no dia 30 de novembro. Ele promete uma gestão focada na continuidade do trabalho da Santa Casa, com pilares centrais na eficiência e no foco no cliente, abrangendo tanto pacientes quanto médicos. Ele buscará um hospital mais ágil, transparente e eficiente nos processos assistenciais e de governança, consolidando o crescimento e a evolução.

“O próximo ciclo, de 2026 a 2030, estará completamente baseado na continuidade do que fizemos até hoje. Ser melhor a cada dia, um hospital mais ágil, mais transparente e cada dia mais eficiente. A Santa Casa cresceu muito e esse crescimento muito grande que nós tivemos nos últimos anos pode ter nos deixado em algum momento não tão ágil em algum processo. Então o nosso grande objetivo nesse primeiro momento é deixar a Santa Casa extremamente eficiente, não só para os seus processos, mas para os clientes”, ponderou Pires.

Além disso, Pires promete investir em tecnologia e pesquisa. Ele pretende implementar cinco projetos de Inteligência Artificial (IA), afirmando que a Santa Casa é vanguarda neste campo.

“Já temos uma diretriz que estamos cumprindo de ter cinco projetos com inteligência artificial sendo aplicados na instituição. E essa diretriz é tão importante pra nós que este ano, por exemplo, nós estivemos com alguns executivos, entre eles dois médicos, na maior feira mundial de tecnologia da saúde. Também estamos desenvolvendo com algumas empresas locais, inclusive, alguns dias atrás, uma das empresas que foi reconhecida entre as 100 mais importantes para a inteligência artificial é gaúcha e o projeto começou a aqui na Santa Casa de Porto Alegre, que é o projeto da No Harm, de checagem de medicação para a segurança do paciente. Então, a Santa Casa, é a Santa Casa do seu tempo também, olhando para o futuro”

Jader Pires promete que sua gestão será baseada na continuidade do trabalho até então estabelecido EVANDRO OLIVEIRA/JC

Outro ponto destacado por ele é o objetivo de manter a credibilidade de mais de duzentos anos da entidade. Para isso, Pires enfatiza a transparência, o propósito social e a solidez da governança, que garantem que os investimentos gerem resultados e que a instituição continue a cumprir sua missão de forma sustentável, utilizando seus mais de R$ 2 bilhões anuais de faturamento para sustentar suas operações e o expressivo volume de atendimentos via SUS.

“Acredito que esse processo de credibilidade vai ser mantido, porque o todo prevalece, a governança da Santa Casa vai prevalecer, e nosso grande esforço é ser um player extremamente eficiente que, através da gestão, consiga cumprir nossa missão, utilizando um faturamento de mais de R$ 2 bilhões por ano para sustentar nossas operações”, destacou.