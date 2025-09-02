Santa Casa e UFCSPA lançam pós-graduação médica com foco em inovação e prática

A Santa Casa de Porto Alegre e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) lançaram, nesta segunda-feira (1), um moderno e avançado programa de especialização médica. Unindo excelência acadêmica, experiência hospitalar e inovação, a Pós Médica UFCSPA e Santa Casa inaugura um novo capítulo na educação médica do país com cursos na modalidade híbrida. As inscrições já estão abertas, com início das aulas previsto para 21 de novembro.

Com a tradição das duas instituições, a nova Pós Médica foi pensada para facilitar a inclusão das aulas na rotina do médico e inicialmente oferece pós-graduação em três especialidades: Diabetes e Obesidade, Geriatria e Ginecologia Endocrinológica, além de um MBA em Gestão em Saúde. Os conteúdos são fundamentados no que há de mais moderno no ensino médico e ministrados por um corpo docente altamente qualificado, com enfoque técnico/científico.

Entre os diferenciais dos cursos está a disciplina de estágio, com no mínimo 100 horas, com prática em diferentes áreas da Santa Casa de Porto Alegre. Com 221 anos de história, a instituição conta com nove unidades hospitalares, além de ser responsável por mais 1,5 milhão de atendimentos por ano. Destaca-se por oferecer cuidado integral, com excelência técnica, estrutura de ponta e atuação multiprofissional.

"A vivência dentro de um hospital que alia assistência, ensino e pesquisa de ponta agrega uma dimensão prática e real ao aprendizado. É uma formação que prepara não apenas especialistas mais qualificados, mas também profissionais com um olhar integral de seu papel social", afirmou o diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa, Antonio Nocchi Kalil.

Reconhecida pela excelência em ensino e pesquisa, a UFCSPA traz para a nova Pós Médica toda sua experiência em formação acadêmica e profissional. Única instituição pública federal dedicada exclusivamente à área da saúde, conta com mais de seis décadas de história, referência na produção de conhecimento científico e na integração entre ensino e prática, mantendo forte vínculo com os serviços de saúde e a comunidade.

"É essa expertise que garante uma formação diferenciada, capaz de preparar o médico para os desafios cada vez mais complexos da saúde. Ao integrar conhecimento acadêmico com as demandas reais da prática hospitalar, oferecemos uma preparação completa, que desenvolve não só habilidades técnicas, mas também uma visão crítica e humanizada do cuidado", reforça o médico Rafael Vargas, vice-reitor da UFCSPA.