Detran-RS passa a emitir Permissão Internacional para Dirigir

PID tem capa e informações internas atualizadas com padrão internacional GOVERNO DO ESTADO RS/DIVULGAÇÃO/JC

Desde 1º de junho, o Detra-RS emite o novo modelo de Permissão Internacional para Dirigir (PID). O layout atual responde às exigências da Portaria nº 176/2017 do Departamento Nacional de Trânsito, e padroniza as informações conforme modelos internacionais. O órgão federal alterou também a regra para o prazo de validade do documento, que passa a ser de até três anos. Os documentos do modelo antigo continuarão válidos e poderão ser substituídos gradualmente, à medida que vencerem seus prazos.

Na capa, o novo modelo conta com o brasão federal em destaque e o nome do documento reproduzido em três idiomas (português, inglês e espanhol). A parte das categorias de veículos para as quais o motorista é habilitado foi adequada ao formato usado nos outros países.

Quem pode tirar a PID?

Em território nacional, qualquer cidadão que possua Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Permissão Para Dirigir (PPD) válidas. Não será expedida PID para condutores com CNH suspensa, cassada, condenado por crime de trânsito ou por determinação judicial.

Quanto custa?

No Rio Grande do Sul, o valor das taxas é ajustado anualmente. O valor vigente para 2018 é de R$ 57,60.