Flamengo chega ao Rio para comemorar Libertadores com a torcida nas ruas

O Flamengo está no Rio de Janeiro. O elenco bicampeão da Copa Libertadores da América chegou à capital fluminense no fim da manhã deste domingo (24), um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, em Lima. O avião, que contou com o fretamento da Força Aérea Brasileira, pousou na pista do Aeroporto do Galeão às 10h48min (de Brasília).

A primeira referência aos campeões veio da cabine do piloto. Uma bandeira rubro-negra apareceu na janela assim que o avião estacionava na pista do aeroporto carioca. O avião ainda passou por um "túnel" de jato da água, como uma forma de homenagem.

Assim que o avião parou, Gabigol saiu na janela e exibiu a bandeira flamenguista para funcionários do aeroporto, que se reuniram em volta do avião para tirar fotos. A delegação vai sair do local direto para a comemoração com os torcedores na Candelária, centro do Rio de Janeiro. Os flamenguistas seguiram as recomendações de segurança e não foram ao aeroporto, comparecendo diretamente às ruas do trajeto pré-determinado para a festa.

O trio elétrico flamenguista, que receberá jogadores, comissão técnica, dirigente e convidados, está personalizado com símbolos do clube e a hastag adotada para comemorar o título: #JogamosJuntos.

O trajeto do desfile que vai aproximar elenco bicampeão e os torcedores terá cerca de dois quilômetros e se encerrará na estátua do Zumbi dos Palmares, que fica próxima ao Sambódromo.

Milhares de torcedores esperam desde cedo deste domingo a chegada do time ao Centro do Rio, onde os jogadores desfilarão em carro aberto. Muitos deles vêm direto das comemorações após o jogo de sábado (23), como os amigos André Luiz de Oliveira Santos, 24, e Thiago Santos, 26, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"A gente quer ver o Gabigol, papai", disse André. "É inexplicável, não tem como explicar o que aconteceu ontem", afirmou ele, que hoje garante ser "Grêmio desde criancinha" - um empate do time gaúcho contra o Palmeiras garante ao Flamengo o título antecipado de campeão brasileiro. "Deixei meu marido tricolor em casa com a filha e vim pra cá", conta Pabola Oliveira, 35, para depois mostrar a tatuagem com o escudo do Flamengo na panturrilha esquerda. "Quero ver o Bruno Henrique, sonhei com ele antes do jogo", diz.

