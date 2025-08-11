Libertadores - Pela partida de ida das oitavas de final, às 19h, tem Fortaleza x Vélez Sársfield, às 21h30min, jogam Atlético Nacional x São Paulo e Peñarol x Racing. Sul-Americana - Pelo primeiro jogo das oitavas, às 19h, tem Once Caldas x Huracán, às 21h30min, Independiente del Valle x Mushuc Runa e América de Cali x Fluminense. Conmebol - O estádio Monumental de Lima vai receber a final da Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro. A arena, que tem capacidade para 80 mil torcedores, volta a sediar a decisão do torneio seis anos depois de ter sido palco do título do Flamengo sobre o River Plate, em 2019. A capital do Peru já havia sido anunciada como sede da final do torneio, no entanto o estádio em que ocorrerá a partida foi confirmado apenas nesta segunda-feira. CBF - O presidente da entidade, Samir Xaud fez a promessa de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro, já para o ano que vem. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas. Palemiras - A presidente Leila Pereira, não poupou críticas aos oponentes ao participar de reunião sobre fair play financeiro na sede da CBF. A dirigente disparou indiretas ao rival Corinthians, que eliminou o Alviverde na Copa do Brasil. Na sua visão, "é imoral clubes endividados prejudicarem quem paga em dia". Corinthians - O ex-Inter Vitinho foi anunciado no Corinthians ontem. O atacante é a primeira contratação desde que o técnico Dorival Júnior veio a público pedir novos reforços. No Colorado, o jogador fez parte do time que foi rebaixado para Série B em 2016. Real Madrid - O brasileiro Rodrygo pode fazer sua despedida do Real Madrid nesta terça, em amistoso contra o WSG Tirol, no Tivoli Stadion Tirol, na Áustria. O atacante foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso para o jogo, enquanto o clube merengue sofre enorme assédio de clubes ingleses por seu futebol e deve fechar negócio com o Manchester City. Após uma possível transferência ao Liverpool esfriar, o nome do jogador voltou aos holofotes com o City. Fórmula 1 - Depois de conquistar o título da F3, com uma rodada de antecipação, Rafael Câmara é hoje a principal aposta da Ferrari para jovens pilotos rumo à F1. Câmara faz parte da Ferrari Driver Academy, a mesma que preparou nomes como Charles Leclerc, atual titular do time.