CDL Porto Alegre: 65 anos de parceria com quem faz a economia girar

Governador do RS

O comércio é um dos pilares da nossa economia e um espelho da vitalidade do Rio Grande do Sul. Cada loja que abre suas portas, cada investimento realizado e cada emprego gerado traduz a coragem e a capacidade de superação do empreendedor gaúcho. Por isso, celebrar os 65 anos da CDL Porto Alegre é

reconhecer a importância de uma entidade que se tornou peça-chave para o desenvolvimento do nosso Estado e para o fortalecimento de um setor que está no dia a dia de todos nós.

Ao longo de seis décadas e meia, a CDL Porto Alegre construiu uma história de representatividade sólida e de resultados concretos. A entidade tornou-se referência no associativismo empresarial e no estímulo à inovação, apoiando milhares de empreendedores em Porto Alegre e em todo o Estado por meio de sua Rede de Entidades Parceiras presente em mais de 250 municípios. Com mais de 2 mil empresas associadas e impacto direto em dezenas de milhares de CNPJs, a CDL POA cumpre um papel estratégico não apenas no apoio aos negócios, mas também na criação de um ambiente mais competitivo e preparado para os desafios do futuro.

O Governo do Estado tem plena consciência dessa relevância. É por isso que trabalhamos lado a lado com o setor, em diálogo permanente com a CDL Porto Alegre e outras lideranças empresariais. Esse contato próximo tem sido essencial para avançarmos em pautas que estimulam a desburocratização, melhoram o ambiente de negócios e criam condições para que quem empreende possa focar no que faz de melhor: gerar empregos, renda e oportunidades para os gaúchos.

Nos últimos anos, enfrentamos juntos adversidades históricas. As enchentes de 2024 foram um duro golpe para milhares de famílias e empresas, mas também evidenciaram a força de quem acredita no Rio Grande do Sul. Em meio às dificuldades, vimos comerciantes se reerguendo rapidamente, adaptando seus modelos de negócio e liderando a retomada da atividade econômica em suas comunidades. O governo esteve presente nesse processo, oferecendo apoio e trabalhando para garantir linhas de crédito, incentivos e medidas que aliviassem a carga sobre quem precisou recomeçar. Esse compromisso permanece e seguirá

guiando nossas ações, por meio do Plano Rio Grande, o plano para reconstrução resiliente do Estado e proteção de todos os gaúchos.

O sucesso do varejo gaúcho é fruto de um ecossistema que valoriza o trabalho, a confiança e a cooperação. Nesse contexto, a CDL Porto Alegre cumpre um papel insubstituível, aproximando empreendedores, promovendo soluções inovadoras e exercendo sua representatividade junto ao poder público com firmeza e responsabilidade. Essa articulação tem sido fundamental para construirmos

políticas públicas mais efetivas, capazes de transformar desafios em oportunidades.

O Rio Grande do Sul tem no setor varejista uma de suas maiores forças, e é por isso que reafirmo nosso compromisso de seguir ao lado de quem empreende. Parabenizo a CDL Porto Alegre pelos seus 65 anos de história e pelo legado de dedicação à nossa economia. Que essa trajetória siga inspirando novas conquistas

e continue mostrando que, quando governo e setor produtivo caminham juntos, o resultado é um futuro de crescimento e prosperidade para todos os gaúchos.