Palácio Piratini celebra Dia Estadual do Patrimônio Cultural com programação que destaca os 110 anos de Aldo Locatelli

Neste final de semana (16 e 17), o Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n) abre as portas ao público para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A programação inclui visita livre à Ala Governamental, exposições, visita especial para a imprensa e lançamento de um novo vídeo institucional. Neste ano, parte das atividades destacam os 110 anos de nascimento de Aldo Locatelli, pintor italiano que assina as pinturas murais do Piratini.

No sábado (16), o Palácio receberá visitantes das 10h às 12h e das 13h às 17h. Já no domingo (17), o acesso será das 10h às 12h e das 13h às 18h. O público terá livre circulação pela Ala Governamental, que inclui ambientes como os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini. A visita será autoguiada, mas servidores estarão disponíveis para auxiliar e esclarecer dúvidas. A atividade é gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia, bastando apresentação de documento de identidade na recepção.