Transforma Cia de Dança apresenta novo espetáculo no Teatro Renascença

A Transforma Cia de Dança retorna aos palcos do Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307) nesta sexta-feira (15), às 20h, com a peça A Finitude da Carne, uma obra que mergulha nos limites do corpo e na impermanência da vida, criando um espaço poético de reflexão sobre a finitude humana. A montagem marca um momento simbólico e profundo na trajetória da companhia: é a primeira criação inédita após o falecimento de sua fundadora Suzana d'Avila, em outubro de 2023, figura icônica da dança do sul do Brasil e uma das precursoras do jazz dance.

Do início ao fim da apresentação, um fio constante de areia escorre como uma grande ampulheta que simboliza o tempo que não pode ser contido. A areia é presença e rastro, impacto e ausência. Nove bailarinos interagem com ela em cena, ativando significados que vão além da matéria. Outras duas apresentações acontecem no final de semana (16 e 17), também às 20h. Ingressos podem ser adquiridos via Sympla a partir de R$ 30,00.