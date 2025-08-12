Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Antonio Villeroy fazem tributo a Bebeto Alves

Após cinco anos sem estarem juntos no mesmo palco, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Antonio Villeroy farão um show em homenagem ao amigo, parceiro e grande artista gaúcho, Bebeto Alves. Apresentação será nesta quarta-feira (13), às 21h, no Grezz (Almirante Barroso, 328).

O coletivo Juntos teve sua estreia em 1997, no Auditório Araújo Vianna, e durou até a partida de Bebeto em 2022. Juntos, gravaram dois álbuns e realizaram diversos shows em cidades do Brasil, Uruguai, Argentina e países da Europa. Na noite do Grezz, Humberto Gessinger será o convidado especial, trazendo o lado roqueiro do Bebeto. No repertório do show, destaques para Vim Vadiá (do Nelson), Tempo ao Tempo (do Gelson), Sinal dos Tempos (Antonio e Bebeto), Povoado das Águas e Pedra da Memória (ambas dos quatro), Aeiou (do Bebeto, gravada por Humberto e Duca) e Milonga Orientao (Bebeto e Humberto), entre outras. Ingressos disponíveis via Sympla, a partir de R$ 80,00.