Gilberto Schwartsmann lança livro na Biblioteca Pública esta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), às 18h, o médico e escritor Gilberto Schwartsmann lança seu novo livro na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190). Evento acontecerá no Salão Mourisco, com entrada gratuita e o autor irá conversar sobre a obra: Odisseu, o herói humano da Odisseia.
O livro propõe uma leitura original e instigante do clássico de Homero, inspirando novos olhares sobre a figura de Odisseu, o célebre herói da Guerra de Tróia. Na obra, Schwartsmann busca aproximar o leitor contemporâneo do universo épico da Odisseia, utilizando uma linguagem poética que remete à forma do texto homérico. Durante o evento, haverá leitura de trechos selecionados da obra, proporcionando aos presentes uma amostra da atmosfera que permeia o livro.