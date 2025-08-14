Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Favorito absoluto, o escritor manauara Milton Hatoum foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras nesta quinta-feira (14) sucedendo o jornalista Cícero Sandroni. O autor dos aclamados romances "Relato de um Certo Oriente", de 1989, "Dois Irmãos", de 2000, e "Cinzas do Norte", de 2005, passa a ocupar a cadeira nº 6.

Hatoum recebeu 33 votos contra um de Antônio Campos. Sua entrada fecha uma temporada de renovações na Academia que acontece de maneira intensa desde o início do ano. Desde fevereiro, as 40 cadeiras da ABL não estavam todas ocupadas ao mesmo tempo.

A jornalista Míriam Leitão, que passou a ocupar a antiga vaga de Cacá Diegues, tomou posse na última semana , enquanto Paulo Henriques Britto e Ana Maria Gonçalves ainda aguardam suas respectivas cerimônias para trajar o fardão verde.

Romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor, Hatoum já passou de 500 mil exemplares vendidos no Brasil e foi traduzido em 16 países. Venceu duas vezes a categoria de melhor romance no prêmio Jabuti, com "Dois Irmãos" e "Relato de um Certo Oriente", sua estreia no gênero.

Além de romances, ele também publica ensaios e artigos sobre literatura brasileira e latino-americana. Em 2017, seu "Dois Irmãos" foi adaptado para o audiovisual como uma minissérie da TV Globo.

Seu próximo lançamento sai pela Companhia das Letras -"Dança de Enganos", volume final da trilogia "O Lugar mais Sombrio". A obra chega às livrarias em outubro, encerrando uma trama centrada nos traumas de uma geração por causa da ditadura militar.

Hatoum, nascido no Amazonas, entra para uma instituição muitas vezes acusada de se centrar muito no Rio de Janeiro, onde se sedia a ABL e onde nasceram a maioria de seus atuais membros. Ele entra na Academia como o único membro nortista em um cenário predominantemente sudestino.

O escritor disputou contra Campos, Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Paulo Renato Ceratti e Angelos D'Arachosia.