Ufrgs estrutura projeto do campus da Serra e prevê início das aulas em 2026

A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Márcia Barbosa, apresentou detalhes do projeto para instalação de um campus em Caxias do Sul, uma demanda histórica da Serra. O tema será levado à comunidade acadêmica em duas apresentações internas - nesta sexta-feira (15) e na próxima terça-feira - e, na segunda-feira, à Assembleia Legislativa, em encontro aberto aos deputados. A aprovação final dependerá de votação no Conselho Universitário, marcada para setembro. Caso se concretize, a universidade projeta iniciar as aulas já em março de 2026.

O plano prevê inicialmente seis graduações, articuladas desde o início a programas de pós-graduação e extensão. A lista será anunciada na segunda-feira (18), mas já estão confirmadas áreas como engenharia (possivelmente mais de um curso), tecnologia e informática voltada à digitalização da indústria, da logística e da agricultura.

Também está prevista uma formação em educação infantil, motivada pelo crescimento do número de crianças de 0 a 5 anos na região. Enquanto a maioria do Estado registra queda na natalidade, a Serra teve aumento dessa faixa etária entre 2010 e 2022, o que, segundo a reitora, indica demanda por profissionais qualificados para atender essas famílias.

A proposta, segundo Márcia, inclui formatos adaptados à realidade econômica e social local, fugindo da simples replicação de cursos já existentes na sede, em Porto Alegre. O objetivo é unir ensino, pesquisa e inovação tecnológica, com possibilidade de instalar, no futuro, um parque tecnológico integrado a empresas e produtores da região. “Queremos formatos inovadores, conectados com as necessidades locais”, disse Márcia.

O Ministério da Educação (MEC) destinou R$ 60 milhões para a implantação, autorizou a contratação de 160 professores e 140 técnicos administrativos e se comprometeu a ampliar o orçamento de custeio da Ufrgs sem retirar recursos da sede. A escolha do local, porém, ainda não foi definida. Três opções em Caxias estão em avaliação, incluindo o Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A decisão dependerá da aprovação do projeto pelo Conselho Universitário e das condições estruturais de cada espaço.

A reitora destaca, ainda, que o processo tem sido construído com participação de diferentes setores, por meio de audiências públicas e reuniões com empresários, entidades e lideranças da Serra. Para ela, o novo campus é também uma oportunidade de reaproximação da Universidade com a sociedade gaúcha. “Nos últimos anos, essa relação se distanciou. Queremos reconstruí-la e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, afirmou.

