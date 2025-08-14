Credibilidade que move negócios: 65 anos da CDL Porto Alegre

Maico Renner, Superintendente da CDL POA

Ao longo da sua história, a CDL Porto Alegre se consolidou como uma impulsionadora de negócios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da economia regional. Ao completar mais de seis décadas de atuação, a Entidade reafirma sua missão de estar a serviço do comércio, das empresas associadas e da Rede de Entidades Parceiras, atuando com credibilidade, inovação e solidez para fortalecer o mercado de crédito e impulsionar a economia local e estadual.

A conexão com a inovação sempre direcionou o trabalho da CDL Porto Alegre. Sua atuação é marcada pela constante incorporação de tecnologia e análise de dados, garantindo uma oferta de serviços personalizados e alinhados à realidade das empresas. A parceria estratégica com a Equifax | BoaVista, líder mundial de birô de crédito, é exemplo da constante busca por soluções eficientes para todas as etapas do ciclo de negócio, principalmente nos aspectos que envolvem crédito.

Hoje, a CDL Porto Alegre representa a Rede de Entidades Parceiras, que atua em mais de 250 municípios por meio de 160 entidades setoriais, que levam soluções para mais de 30 mil CNPJs em todo o estado, representando mais de 80% do PIB gaúcho, fortalecendo os negócios em todo o Rio Grande do Sul.

Assim, criamos um ambiente de negócios mais seguro e transparente, onde a análise criteriosa e o uso inteligente de dados permitem que lojistas e empresários tomem decisões assertivas, minimizando riscos e potencializando resultados. Essa solidez reflete diretamente na concessão de crédito responsável, um dos pilares para o desenvolvimento econômico sustentável que buscamos fomentar.

A CDL Porto Alegre entende que o comércio é um dos motores mais importantes da economia local e estadual, capaz de gerar emprego e renda e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Por isso, trabalhamos para oferecer não apenas ferramentas e soluções, mas também suporte estratégico que permita às empresas associadas e Rede de Entidades Parceiras enfrentarem os desafios do mercado com confiança e competitividade.

Além disso, nosso compromisso está alinhado ao fortalecimento das redes locais, com foco na capacitação e na atualização constante dos empresários, que enfrentam um ambiente cada vez mais dinâmico e desafiador. Por meio de cursos, treinamentos e parcerias estratégicas, promovemos o desenvolvimento das competências necessárias para inovar, crescer e se destacar em um cenário de transformações rápidas e contínuas.

A credibilidade da CDL Porto Alegre é fruto de um trabalho coletivo e transparente, baseado em uma reputação construída com seriedade e compromisso. Atuamos com equilíbrio e responsabilidade, promovendo o diálogo constante entre empresas, instituições financeiras, poder público e demais atores econômicos, buscando soluções que beneficiem o comércio e toda a sociedade.

Nos próximos anos, a CDL Porto Alegre seguirá investindo em inovação tecnológica e na ampliação dos serviços oferecidos, consolidando-se como referência em inteligência de mercado e gestão de crédito. Nosso foco é ampliar o impacto positivo, contribuindo para um ambiente de negócios mais sustentável e resiliente, capaz de gerar empregos, atrair investimentos e promover o crescimento econômico do Rio Grande do Sul.

A trajetória de 65 anos da CDL Porto Alegre é construída sobre valores sólidos e um compromisso inabalável com o desenvolvimento do varejo e da economia regional. Seguiremos juntos com nossos associados e parceiros, fortalecendo o comércio, impulsionando o mercado de crédito e atuando como uma entidade que pensa à frente do seu tempo.