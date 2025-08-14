CDL Porto Alegre: faz pelo varejo, faz por todos

Irio Piva, empresário e presidente da CDL Porto Alegre

Há 65 anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre atua como a voz e a força do varejo - defendendo, orientando, conscientizando e instrumentalizando empresas para que cresçam de forma sustentável e contribuam para a prosperidade da nossa capital e do nosso Estado.

Nascida do espírito empreendedor de lojistas que, em 1960, entenderam que a união era essencial para fortalecer o setor, a CDL POA se tornou protagonista na construção de um ambiente de negócios mais dinâmico, competitivo e inovador. Ao longo das décadas, ampliou sua representatividade, articulou com o poder público, construiu parcerias estratégicas e se adaptou às transformações do mercado, sempre atenta às tendências nacionais e internacionais do varejo.

Crescemos fortes e sólidos, entre tempos difíceis e de muitas conquistas. Nos últimos anos, enfrentamos grandes desafios. Durante a pandemia, articulamos com autoridades para garantir protocolos que permitissem a abertura segura do comércio, promovemos campanhas de incentivo ao consumo local, oferecemos informação qualificada por meio de webinars e painéis virtuais, apoiamos a transição para o comércio digital e criamos redes de colaboração entre empresas. Na enchente histórica de 2024, organizamos mutirões de limpeza no Centro Histórico, realizamos campanhas de doação, defendemos medidas emergenciais de apoio aos empreendedores e colaboramos com o poder público para a recuperação da infraestrutura comercial.

Ao mesmo tempo, seguimos investindo em projetos estruturantes como o Programa de Educação Financeira, que leva conhecimento gratuito e qualificado a centenas de pessoas, e a FAC-RS, a Faculdade do Comércio no Rio Grande do Sul, que amplia a qualificação e a competitividade do setor. Promovemos eventos que impulsionam os negócios, como o Pós-NRF, a Liquida Porto Alegre, o Super Feirão Zero Dívida e encontros temáticos, sempre conectando inovação, capacitação e novas oportunidades.

O varejo é vivo, pulsante e essencial para o desenvolvimento socioeconômico. É como uma grande sinfonia urbana, onde cada atendimento, cada transação e cada empreendimento compõem o ritmo da cidade. A CDL Porto Alegre tem atuado, ao longo dessas mais de seis décadas, como uma regente de uma grande orquestra, direcionando, conectando e potencializando a força do comércio, do pequeno lojista às grandes redes.

Olhamos para o futuro certos de que permaneceremos sólidos, pujantes e inovadores, conduzindo com harmonia os movimentos do varejo e contribuindo para que cada negócio esteja em sintonia com os anseios da sociedade. Seguiremos fazendo pelo varejo e fazendo por todos, estimulando um comércio forte, inclusivo e transformador, capaz de gerar emprego, distribuir renda e impulsionar a economia de forma sustentável.

Celebrar os 65 anos da CDL Porto Alegre é celebrar a história de milhares de pessoas que acreditam no poder da união e no impacto coletivo do comércio. Que venham as próximas décadas, ainda mais prósperas, inovadoras e transformadoras.