Cristiano Ronaldo deixa Real Madrid e assina com a Juventus até 2022

Camisa do atacante português já está disponível na loja do clube de Turim /ISABELLA BONOTTO/AFP/JC

A novela acabou: Cristiano Ronaldo é da Juventus. A transferência foi confirmada pelo Real Madrid em suas redes sociais. O acordo foi fechado em € 100 milhões, com contrato até 20 de junho de 2022.

Vencedor das últimas três edições da Liga dos Campeões, CR7 pôs fim a uma história de quase uma década no time da capital espanhola. Contratado em 2009 junto ao Manchester United, da Inglaterra, por € 94 milhões, o português acumulou títulos em sua passagem pela equipe.

Foram dois Campeonatos Espanhóis, quatro Liga dos Campeões e três Mundiais Interclubes. Durante a "era Cristiano Ronaldo", o Real Madrid conseguiu desbancar o poderoso Barcelona de Lionel Messi e construiu uma dinastia no futebol europeu. O tri consecutivo da Liga, entre 2016 e 2018, foi apenas o quarto na história da competição - o segundo do próprio Real.

O atacante de 33 anos começou sua carreira no Sporting, de Portugal, de onde se transferiu para o Manchester United. Lá, ganhou projeção internacional, conquistou um Mundial, em 2008, e chamou a atenção de Florentino Pérez, presidente do Real. Mas a relação do craque com o mandatário ruiu nos últimos anos e acabou com o rompimento entre as partes.

Em uma carta publicada pelo clube espanhol, CR7 agradeceu pelos nove anos que viveu em Madri e pediu que os torcedores entendam o motivo da saída. "Acredito que chegou o momento de começar uma nova etapa na minha vida e, por isso, pedi ao clube para aceitar vender-me. Peço a todos, especialmente aos nossos torcedores, que, por favor, me entendam."

Antes de entrar em campo pela Juventus, o português já está dando retorno fora de campo. A camisa com o número 7 foi disponibilizada na loja do clube de Turim, com grande procura pelos torcedores.