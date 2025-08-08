Time do Canadá anuncia a contratação do atacante Thomas Müller, ex-Bayern

O veterano atacante Thomas Müller trocou a Europa pelo futebol canadense. Após não ter o contrato renovado com o Bayern de Munique, o jogador de 35 anos foi anunciado nesta quarta-feira (7) pelo Vancouver Whitecaps.



A mudança de ares marca um novo ciclo para o atleta alemão. Ele assinou contrato com o novo clube até dezembro com opção de renovação até o final da temporada de 2026.

Grêmio realiza evento que visa aumentar a interatividade da torcida com o clube

No site oficial de sua "nova casa", o jogador aparece em uma imagem com a camisa do novo clube mandando beijos para a torcida. O registroconquistados ao longo da carreira e o número de partidas e gols registrados nesta trajetória."Estou ansioso para vir a Vancouver e ajudar este time a ganhar um campeonato. Ouvi falar muito bem da cidade e estou vindo para vencer. Tive ótimas conversas com Axel Schuster (diretor executivo) e agora mal posso esperar para jogar diante desta torcida", afirmou Müller.Müller ingressa no Whitecaps após uma gloriosa trajetória no Bayern de Munique,. Entre os títulos mais importantes pelo clube alemão, ele ganhou duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e 13 campeonatos nacionais. Pela seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.Satisfeito com a aquisição, Schuster comentou sobre o novo reforço. "Thomas é um jogador sensacional. Ele não traz somente uma trajetória vencedora, mas também uma ética de trabalho incansável que vai elevar toda a equipe", afirmou o dirigente.