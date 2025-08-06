Grêmio realiza evento que visa aumentar a interatividade da torcida com o clube

Embarcando na nova onda do futebol 7, o Grêmio realiza neste sábado (9) a primeira edição da Grêmio 's League – evento inspirado na Kings League que tem como objetivo aumentar a conectividade do Tricolor com a torcida. O CT do Cristal, na zona sul de Porto Alegre, será o local onde ex-atletas, representantes da base e futebol feminino, influenciadores, sócios, profissionais de imprensa e uma figura histórica do clube serão distribuídos em seis equipes na busca de iniciar uma nova fase de integração entre gerações gremistas.

A iniciativa surgiu do departamento de marketing do Grêmio que visualizou no torneio uma oportunidade de gerar novos valores para a marca do clube. O executivo de marketing Leandro Figueiredo explica que o compromisso a ser trabalhado no evento é a conectividade com a torcida, engajamento e experiência.

“É o começo de uma conexão maior com outros públicos que torcem para o Grêmio. Uma conexão de gerações com experiências diferentes visando uma interatividade maior com as marcas e com os nossos torcedores”, disse Figueiredo.

Alguns ex-atletas que tiveram a presença confirmada no evento foram os ex-goleiros Mazarópi, Marcelo Pitol e Picasso. Emerson Leal, Baidek, Iura e China também estão garantidos. Além dos citados, influenciadores e artistas ligados ao Tricolor marcarão presença. Os ingressos podem ser adquiridos de maneira gratuita e estão à disposição nas bilheterias digitais no site do clube.

“É um produto muito bem pensado por torcedor. E que tem conexão com ele também. Então, quando você traz esses nomes, você faz alusão à experiência do evento”, elucida Figueiredo.

A Grêmio’s League, na visão do dirigente, acrescenta uma nova metodologia à ideologia de marketing do Tricolor, transcendendo o engajamento e exposição para complementar outras áreas do clube, como o futebol profissional, por exemplo. “ O futebol não tem um único caminho. O único caminho para a conexão é o escudo. É o nome do clube, que é o Grêmio”, reforça.

A lógica de exposição, segundo o executivo, é fundamental na captação de novos patrocinadores e apoiadores. A edição, que ocorrerá neste fim de semana, irá contar com dez apoiadores que depositaram cifras consideráveis no evento – permitindo o superávit financeiro ao clube nas contas do torneio interativo.

Figueiredo explica que são verbas adicionais que não conflitam com o profissional, com a base ou com o futebol feminino. “Com isso, o atrativo para as marcas seria a conexão com as pessoas. A Grêmio’ s League é uma ruptura de conceito”, afirma.

Questionado sobre os planejamentos envolvendo a continuidade do evento, o dirigente salientou que a ideia veio para ficar. Entretanto, é necessário entender como é que vai ser a entrega e a adesão do público. "Porque um projeto, para ele ter sustentabilidade, tem que gerar conexão e resultado para as marcas”, explica.

MODO DE FUNCIONAMENTO DA GRÊMIO’S LEAGUE

O evento colocará em campo seis equipes formadas por 12 atletas e seguirá as seguintes regras: Cada partida será composta por dois tempos de 20 minutos, com regras especialmente pensadas para garantir ritmo acelerado do jogo. A bola será lançada de um drone a 20 metros do chão para o início do jogo.

No andamento dos enfrentamentos, a partida começa com um duelo 1x1, e a cada minuto, um novo jogador entra até chegar ao 7x7. Até fechar seis minutos, somente gols de dentro da área (própria ou adversária) são validados. Nos últimos três minutos, a bola especial do Zé Delivery entra em campo, e cada gol passa a valer por dois. – gols de voleio e bicicleta também valerão por dois, sempre que realizados sem os pés tocarem o solo.

Além do dinamismo proporcionado pelas regras do duelo, situações que remetem à história gremista foram incorporadas. Antes de cada jogo, os presidentes das equipes – chamados de Lendas que serão representadas por nomes como o ex-goleiro Mazaropi e o ex-meio-campista Iura – escolhem secretamente uma carta com poderes especiais que podem ser ativados até o minuto 38. São elas:

Lenda – Direito de cobrar um pênalti com o presidente.

Dener – Um torcedor é escolhido para disputar um shootout.

7 Imortal – Todos os gols valem por 2 pelos próximos 3 minutos.

Batalha dos Aflitos – Remove um jogador adversário por 5 minutos.

Jardel – Escolher 1 jogador do seu time, que a cada gol de cabeça do mesmo, naquele tempo, passa a valer por 2.

Coringa – Permite cancelar, roubar ou escolher qualquer outro Alfa Power.