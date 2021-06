RS inicia nova fase do auxílio emergencial gaúcho para empresas do Simples Nacional

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou no início da tarde desta segunda-feira (7) que o auxílio emergencial gaúcho passará para uma nova fase. Depois de mulheres chefes de família , chegou a vez das empresas do Simples Nacional, com atividade principal nos setores de alojamento, alimentação e eventos.

Com a expectativa de ser pago a partir de julho, o auxílio será prestado em parcela única de R$ 2.000,00. "Esse valor pode não resolver todos os problemas dessas empresas, mas é uma maneira de ajudarmos neste momento complicado da pandemia", declarou Leite em vídeo publicado em suas redes socais e enviado para a imprensa.

Iniciamos a segunda fase do Auxílio Emergencial Gaúcho. Chegou a vez das empresas do Simples Nacional, com atividade principal nos setores de alojamento, alimentação e eventos. A parcela será única, no valor de R$ 2 mil. Os cadastros são feitos no site https://t.co/irEq0melTh. pic.twitter.com/1gDkOJDj6j — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 7, 2021

Em levantamento prévio do Palácio Piratini, foram identificadas 19.458 empresas do Simples Nacional como possíveis beneficiadas. O total reservado para esse grupo é de R$ 38.916.000.

site do Auxílio Emergencial Gaúcho Os empresários interessados deverão se cadastrar, em até duas semanas (de 7 a 21 de junho), no. Após isso, técnicos do governo do RS vão analisar as documentações e dados apresentados para liberar ou não o benefício.

Os públicos-alvo das próximas fases serão os Microempreendedores Individuais (MEIs) e os trabalhadores desempregados das áreas de alimentação, alojamento e eventos.

A Lei 15.604, que instituiu o Auxílio Emergencial Gaúcho, procura atender os setores mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus – alojamento, alimentação e eventos, além do já citado grupo das mulheres. Com isso, serão repassados até R$ 107 milhões na forma de subsídio a cerca de 104,5 mil beneficiários.