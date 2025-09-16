Evento propõe mobilização por mais vagas a jovens aprendizes

de Caxias do Sul

O Rio Grande do Sul tem uma demanda de 67.721 vagas para jovens aprendizes, mas somente 51.385 estão preenchidas. Ainda faltariam 16.336 contratações no Estado. Nos 43 municípios da Serra, território da gerência do Ministério do Trabalho, a demanda é de 6.049 vagas, com um cenário de 4.963 contratados. Restam 1.086 vagas para contratação.

Em Caxias do Sul existem cerca de 3.900 aprendizes contratados. O maior índice está na indústria, seguida pelo comércio e serviços, transportes, rurais e cooperativas. Dentro do que estabelece a lei, ainda faltariam em torno de 690 aprendizes para serem contratados. No Estado, estão habilitadas 385 entidades formadoras de aprendizagem profissional, com a oferta de 4.342 cursos.

Este cenário balizará a realização da 3ª Feira do Jovem Aprendiz, nesta quarta e quinta (17 e 18), no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Além da apresentação de painéis, 33 estandes de instituições e empresas irão mostrar experiências com aprendizagem profissional. A iniciativa do Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha e Ministério do Trabalho e Emprego é gratuita e aberta a toda a comunidade, em especial, a jovens de 14 a 24 anos. Haverá estacionamento no local, operado de forma privada, com cobrança de tarifa.

O tema deste ano é “Aprendizagem profissional como estratégia de combate à evasão escolar e ao trabalho infantil”. Na programação dos dois dias estão confirmados painéis com lideranças políticas e institucionais, apresentações culturais e artísticas, atividades de orientação profissional, oficinas e exposição do trabalho prestado pelas instituições formadoras e empresas com atuação na aprendizagem profissional na cidade e na região.

O evento objetiva mobilizar a comunidade em geral em relação à eficiência da inclusão qualificada de jovens no mundo do trabalho como política pública. Também visa promover a integração entre jovens, empresas, entidades formadoras e poder público, ampliando as oportunidades de contratação de aprendizes, fortalecendo políticas públicas e incentivando a qualificação profissional. “A aprendizagem profissional é para todos e precisamos, cada vez mais, ampliar a oferta de vagas em vez de diminuir. Nossa luta tem um foco: nenhum aprendiz a menos e muita qualificação a mais”, ressalta a coordenadora da Aprendizagem/RS e auditora fiscal do Trabalho, Denise Brambilla González.

Para propagar a aprendizagem profissional no estado, fazendo com que seja conhecida por todos os públicos e abraçada pela população e pelas autoridades públicas, a coordenadora explica que o fórum tem realizado seminários e feiras. Ela valoriza o envolvimento da sociedade na iniciativa, para que a juventude, logo adiante, tenha mais perspectivas e vez no mundo do trabalho. “A aprendizagem profissional é constituída pelo tripé jovem, entidade formadora e empresa. Hoje, entendemos que essa relação precisa ser fortalecida. Para isso, contamos com o apoio dos políticos que elegemos para nos ajudar a manter e ampliar essa política pública que tanto bem faz não apenas à juventude, mas à sociedade como um todo”, defende.

Pela obrigação legal, toda empresa, de médio e grande porte, deve contratar aprendizes numa equivalência de, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do total dos empregados que demandam formação profissional. A capacidade de vagas para a juventude pode ir muito além do que se encontra em vigor. Desse modo, Denise estimula a sociedade e as autoridades a se mobilizarem não pelo mínimo de 5%, mas pelo máximo, de 15%.

A coordenadora observa que a aprendizagem profissional tende a contribuir com a demanda de mão de obra qualificada, a qual é escassa em alguns setores. “Num prazo médio, empresas poderão ter jovens qualificados, oxigenando o ambiente e contando com a supervisão de trabalhadores experientes. Toda empresa qualificada investe na aprendizagem profissional. Novas profissões estão surgindo e necessitam de qualificação específica. Com certeza, a aprendizagem profissional coopera na saúde da sociedade”, enfatiza Denise.

PROGRAMAÇÃO

Quarta (17)

9h: Solenidade de abertura

14h30: Painel “Trabalho e cidadania: o papel da Lei na Juventude”

Quinta (18)

9h30: Painel “Do estudo à ação: preparando jovens para o mundo do trabalho”

14h30: Painel “Diálogo de lideranças: o futuro do jovem aprendiz”