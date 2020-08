Abertas as inscrições de eventos para o Circuito Urbano do ONU-Habitat

O Circuito Urbano é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - ONU-Habitat - no Brasil para apoiar institucionalmente eventos que ocorram durante o mês de outubro, em comemoração ao Outubro Urbano. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro e valem para eventos realizados ao vivo ou gravados.

Este ano, em sua 3ª edição, será realizado de forma totalmente virtual e em parceria com os escritórios do ONU-Habitat nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe). O tema será "Cidades Pós-COVID-19: Diálogos entre o Brasil e a África lusófona" e os subtemas serão “Habitação para todas e todos: um futuro urbano melhor” e “Valorizando nossas comunidades e cidades”.

Os eventos selecionados receberão apoio institucional do ONU-Habitat e irão compor a agenda de eventos do Circuito Urbano 2020. Os eventos serão transmitidos e/ou publicados no canal do Youtube do Circuito Urbano e a agenda será divulgada no website da iniciativa e em nossas redes sociais.

Podem participar eventos propostos por pessoas ou organizações (setor público, academia, organizações da sociedade civil, setor privado, entre outros) de todos os países participantes. O apoio institucional do ONU-Habitat aos eventos selecionados não envolve qualquer tipo de transferência de recursos financeiros aos organizadores.

Para saber mais, leia a Chamada de Eventos e inscreva o seu evento no formulário disponível em www.circuitourbano.org

Com informações do ONU-Habitat.