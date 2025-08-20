Prefeitura de Porto Alegre bate meta anual de crédito a microempreendedores

A prefeitura de Porto Alegre já fechou 200 contratos de oferta de microcrédito com juro zero a empreendedores neste ano. O número é celebrado pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth, e pela coordenadora de Microcrédito e Qualificação Empreendedora da administração municipal, Cláudia Lacerda, pois essa era a meta para 2025.

“Todas as metas já foram batidas e estamos recém no meio do ano”, disse Fernanda, durante visita ao Jornal do Comércio, quando foi recebida pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero.

Cláudia e Fernanda foram recebidas pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero TÂNIA MEINERZ/JC

O programa tem o objetivo de incentivar que profissionais informais se legalizem e se qualifiquem. “Desde 2022, somamos 1.048 contratos. Até maio deste ano, foram 926”, mensura Cláudia, que frequenta sindicatos, associações e reuniões para divulgar a opção.

Três operadoras são credenciadas para ofertar os créditos de até R$ 20 mil: Sicredi, Banco do Empreendedor e Banco Imembuí. Os empreendedores podem dividir o valor em 11 vezes, sendo que pagam nove parcelas. As demais ficam com a prefeitura.

Fernanda contou, ainda, que está sendo realizada uma busca ativa no Brique da Redenção. “Só vai ficar quem estiver legalizado e dentro do edital”, alertou, citando outras regiões da Capital que serão fiscalizadas, como a Rua dos Andradas, Voluntários da Pátria e os arredores do Pop Center.

Outra novidade é que a partir de setembro o setor de Microcrédito e a Sala do Empreendedor ocuparão um espaço de 600m² da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Isto, segundo elas, deve facilitar o acesso das pessoas interessadas.

"O que move o mundo é o dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem as outras ações do sistema", justificou Cláudia sobre a importância de ampliar o acesso financeiro aos donos de pequenos negócios.