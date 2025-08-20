BR-153: Asfaltamento pode desafogar fluxo entre Erechim a Passo Fundo

A aguardada pavimentação do único trecho de chão da extensa rodovia Transbrasiliana, a BR-153, que fica justamente entre os municípios de Passo Fundo e Erechim, no Norte do RS, será decisiva para desafogar o pesado tráfego que atualmente satura a estrada estadual RS-135. A avaliação é de Jackson Arpini, secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública de Erechim.

Em julho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou o projeto executivo que prevê o asfaltamento de 68 quilômetros do trecho, que demandará um investimento total estimado em R$ 584 milhões.

A BR-153, também conhecida como Transbrasiliana ou Belém-Brasília, é uma das principais rodovias de integração nacional. Ao todo, são 3.255 quilômetros que conectam Marabá, no Pará, a Aceguá, na fronteira do RS com o Uruguai, cruzando nove estados e servindo de eixo logístico para o escoamento da produção agrícola e industrial. A rodovia corta regiões com forte peso econômico, como Goiás, São Paulo e o interior gaúcho, consolidando-se como corredor estratégico para cargas e passageiros.

No entanto, sem a pavimentação, o trecho entre Erechim e Passo Fundo limita a circulação de veículos pesados, gera riscos de acidentes e contribui para a sobrecarga da RS-135, que atualmente concentra grande parte do fluxo entre os dois municípios. O asfaltamento pode representar uma mudança estrutural para a logística e a segurança da região.

“Não podemos pensar em desenvolvimento regional sem ligação asfáltica entre nossos municípios. Essa obra vai desafogar a RS-135, que não comporta bitrens e registra sobrecarga há anos”, afirmou. Segundo ele, a pavimentação trará reflexos diretos para o escoamento da safra agrícola, a mobilidade entre polos de saúde e educação, e o transporte industrial. “É uma rodovia consolidada, com traçado já existente, mas que segue sem pavimentação. Trata-se de um gargalo logístico e também de uma questão de segurança viária”, disse.

O projeto executivo de engenharia é uma etapa fundamental para viabilizar a licitação da obra, que ainda não tem previsão de realização. Segundo Arpini, ainda restam ajustes relacionados a licenciamento ambiental, mas a expectativa do gestor é de que os encaminhamentos sejam concluídos em curto prazo. “Não é uma rodovia nova, mas um trecho que precisa de obras. As licenças devem ser tratadas de forma simplificada”, defendeu.

Além da discussão técnica, o processo depende de mobilização política. Lideranças regionais de Erechim e Passo Fundo articulam audiências com o Ministério dos Transportes e com a bancada federal gaúcha para garantir a inclusão da obra no Orçamento de 2026. “Temos clareza de que a decisão agora é política. Há sintonia entre os dois polos regionais, que se unem para sensibilizar Brasília sobre a importância dessa pavimentação”, destacou Arpini.

A demanda é considerada antiga: movimentos locais em defesa do asfaltamento da BR-153 datam de pelo menos 20 anos. Nesse período, a pressão resultou em avanços graduais. Agora, com o projeto executivo aprovado, a expectativa é de que a obra deixe de figurar apenas como promessa e seja incorporada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Para Erechim e Passo Fundo, os efeitos são diretos. Além de polos acadêmicos, os municípios concentram hospitais de referência, o que gera intenso deslocamento regional. “Muitas pessoas se deslocam diariamente entre as duas cidades para estudar ou buscar atendimento em saúde. O asfaltamento da BR-153 garante uma alternativa segura e reduz a sobrecarga das estradas estaduais”, afirmou o secretário.

A região também é marcada pela produção agrícola e pela indústria de transformação, que dependem de corredores eficientes para escoar mercadorias. A BR-153 pavimentada, reforça Arpini, permitiria o transporte direto de grãos e insumos industriais entre os dois polos e o restante do país. “A rodovia já tem largura definida, já possui traçado consolidado. Falta apenas a decisão política e a destinação de recursos”, reforça.

Enquanto a pavimentação não ocorre, a realidade é de precariedade. O trecho sem asfalto carece de sinalização, apresenta dificuldades em períodos de chuva e obriga motoristas a optar por rotas mais longas. “É inconcebível que veículos modernos, inclusive caminhões, ainda precisem transitar em estrada de chão numa região agrícola e industrializada”, avaliou.

O desafio agora está em transformar o consenso regional em ação efetiva. Nos próximos meses, lideranças devem intensificar a mobilização em Brasília para que a obra receba prioridade. “Já superamos etapas técnicas e ambientais. O que falta é a inclusão no orçamento federal”, insiste.