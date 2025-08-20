Fusões e aquisições em telecom caíram 30% no semestre

As empresas de telecomunicações e mídia realizaram 14 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano. É uma queda de 30% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram fechados 20 negócios. O estudo é feito trimestralmente pela KPMG com 43 setores da economia.

"O mercado interno de telecomunicação sofreu uma pequena retração motivada pelas questões fiscais e altas taxas de juros, além da discussão geopolítica global. Isso acabou tendo reflexo em grande parte dos negócios do setor”, afirma o sócio da KPMG, Felipe Catharino.

Com relação ao tipo de operação realizada no setor de telecomunicações e mídia, das 14 concretizadas no primeiro semestre de 2025, 7 são domésticas, ou seja, realizadas entre empresas brasileiras.

Além disso, três envolveram empresas estrangeiras adquirindo capital de companhia estabelecida no país, uma foi de empresa brasileira comprando, de empresas estrangeiras, empresa no exterior, duas de empresas estrangeiras adquirindo, de estrangeiros, empresa no Brasil e uma foi de empresa estrangeira adquirindo, de brasileiros, empresa estabelecida no exterior.

As empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano, segundo pesquisa realizada trimestralmente pela KPMG. Esse número representa uma queda de quase 4,8% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram concretizados 776 negócios.

O estudo apontou ainda que houve um aumento na quantidade de transações em que investidores estrangeiros compram empresas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, foram 199 operações contra 178, no intervalo equivalente de 2024, um acréscimo de quase 12%. O mesmo movimento aconteceu nas operações em que organizações brasileiras adquiriram outra estabelecida no exterior, passando de 47, nos primeiros meses do ano passado, para 58 este ano (23%).

“De forma geral, o cenário de fusões e aquisições permaneceu estável, apesar de questões globais geopolíticas e fiscais no mercado interno. E esses dois tipos de negociações sustentaram o número de transações realizadas este semestre” analisa o coordenador da pesquisa e sócio da KPMG, Paulo Guilherme Coimbra.

Por outro lado, destaca, as operações domésticas, envolvendo apenas investidores brasileiros, tiveram uma queda, apontando que o mercado interno sofreu uma pequena retração no período, ocasionado pelas altas de juros e discussões fiscais.