Projeto pioneiro da SAP integra IA e automação na Natura

A Natura, em parceria com a SAP, está redesenhando sua estrutura de dados, processos e sistemas com foco na geração de valor estratégico por meio da inteligência artificial. É um novo capítulo na trajetória de inovação na área financeira da companhia de cosméticos.

O projeto tem como base a implementação do SAP S/4HANA e a construção de uma arquitetura robusta e escalável que permitirá aos times de finanças da Natura adotar uma lógica de atuação mais digital, com maior poder de reação ao mercado.

“Essa transformação representa um marco, pois empodera os profissionais de finanças com informações precisas, granulares e no tempo certo para que atuem junto ao negócio” aponta Carlos Morandi, gerente sênior de Transformação de Finanças da Natura.

A Natura adotou o SAP AI Core, uma solução baseada em inteligência artificial generativa e integrada à plataforma SAP Fiori. A tecnologia permite que os times financeiros realizem análises em tempo real sobre dados de receita, custos e margem bruta.

A ferramenta executa consultas avançadas e interativas, oferecendo insights em segundos sobre alterações de margem, compras de insumos, variações por categoria e outras variáveis críticas.

“A disrupção aqui não está apenas em acelerar o fluxo de dados, mas em permitir decisões estratégicas mais rápidas e conectadas à realidade do negócio. Vamos muito além de reduzir o tempo do fechamento financeiro. Estamos implementando agentes capazes de analisar o P&L de forma multidimensional, por canal de vendas, por marca, país e categoria, e que conseguem identificar oportunidades e recomendar ações”, destaca Morandi.

A Natura revisou sua estrutura de dados financeiros e, hoje, mais de 90% dos processos financeiros seguem um template standard e harmonizado para todas as operações, representando 40% do portfólio de processos que suportam a organização.

Foram mais de 3,5 mil horas dedicadas à revisão de 169 pacotes de processos, sempre orientados pelas melhores práticas e com foco em longo prazo.

"Revisar os processos e garantir dados acessíveis, granulares, organizados e que permitam uma fonte única da verdade foi essencial. O sucesso desse tipo de jornada nunca é só sobre o sistema ou a tecnologia", afirma Morandi

Agora, a companhia pretende expandir o uso de IA para modelos preditivos, tornando a inteligência artificial um verdadeiro copiloto na tomada de decisão e no dia a dia das equipes financeiras.

“Essa jornada é um exemplo poderoso de como a inteligência artificial pode fortalecer a tomada de decisão, aumentar a resiliência do negócio e impulsionar o sucesso dos nossos clientes no longo prazo”, destaca o vice-presidente de Vendas da SAP Brasil, Adriano Testoni.