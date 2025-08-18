Empreendedores melhoram o mundo, aponta Peter Diamandis

"Esse é, sem dúvida, o momento mais extraordinário que estamos vivendo. As escolhas que fazemos todos os dias tem a capacidade de tocar a vida de um bilhão de pessoas”.

Considerado pela Fortune um dos "50 Maiores Líderes do Mundo", Peter H. Diamandis é um visionário. Impossível ouvi-lo sem questionar o futuro que estamos construindo. Foi assim com quem teve a oportunidade de acompanhar a sua palestra na semana passada, quando esteve em Porto Alegre e participou de um encontro no Instituto Caldeira.

Diamandis é o fundador e presidente executivo da Fundação XPRIZE e fundador executivo da Singularity University, uma instituição de pós-graduação do Vale do Silício que assessora líderes mundiais em tecnologias de crescimento exponencial.

Como empreendedor, fundou mais de 20 empresas nas áreas de longevidade, espaço, capital de risco e educação. É cofundador da Bold Capital Partners, um fundo de capital de risco com US$ 500 milhões investindo em tecnologias exponenciais, e cofundador e vice-presidente da Celularity, Inc., uma empresa de terapia celular.

Confira alguns dos insights que ele compartilhou com líderes de negócios presents no encontro promovido pelo Caldeira.

Estrada exponencial

Hoje nós somos bombardeados todos os dias por visões negativas ao nosso redor. Cada assassinato, cada decisão política errada, cada questão exposta aos nossos olhos, pelas redes sociais e noticiários, vão moldando nossas mentes. Mas, precisamos perceber que temos uma estrada exponencial à frente. Pense no que significa ser capaz de saber tudo o que você quiser. Fazer perguntas cujas respostas estão além da capacidade humana. Comunicar-se com o outro lado do planeta para assistir ao lançamento de veículos e robôs. Vivemos em uma época incrível.

O que você vai reinventar?

As tecnologias exponenciais estão convergindo para reinventar os negócios, e o que mais me entusiasma são os novos modelos de negócios que vão surgir. Essas forças vão causar disrupção, mas, mais importante, vão reinventar todos os setores. O que você vai reinventar? Se você é um líder em um setor e ainda não está pensando em como fazer isso, está muito atrasado. As megatendências são forças que estão criando o futuro e a convergência delas está transformando todas as indústrias e a sua longevidade. Pense em um propósito transformador massivo, aplique inteligência e você verá a transformação.

Empreendedores melhoram o mundo

Este é, sem dúvida, o momento mais extraordinário que você viverá. Cada um de nós têm a capacidade de tocar a vida de um bilhão de pessoas com as escolhas que fazemos todos os dias. Nunca foi assim. Hoje, com as tecnologias, você precisa desenvolver capacidades, comunicar-se, trazer inteligência para as questões. É divino. A questão é: o que você vai fazer com isso? Que sonhos vamos sonhar e realizar? Eu considero isso uma das coisas mais importantes que nós, empreendedores, fazemos. Empreendedores estão encontrando desafios, solucionando e gerando valor. Quanto mais empreendedores, melhor o mundo é, por definição.

Três princípios sobre IA

Não existe uma Inteligência Artificial Geral (AGI) única. Costumávamos trabalhar com uma IA por cinco, dez anos, mas hoje temos muitos modelos que convergiram para capacidades semelhantes. IA está ampliando a inteligência, não a inteligência artificial. Quanto mais inteligente você for, mais inteligente a IA será. Aprenda a fazer perguntas inteligentes. A IA não irá pegar o seu emprego. A IA sempre fará um trabalho aceitável, mas, associada com a nossa inteligência, oferecerá capacidades que nunca foram sonhadas.

US$ 1 bilhão por dia investido em IA

No ano passado, três empresas investiram US$ 152 bilhões em Inteligência Artificial. Este ano, estamos falando de US$ 1 bilhão por dia sendo investido em IA. Para os capitalistas da computação do mundo, a meta é faturar um US$ 1 trilhão anualmente até o final da década.

Acelerador de inteligência

Na visão que estamos discutindo, cada pessoa terá um sistema computacional muito inteligente que as ajudará a ter um bom desempenho. Você pega uma pessoa com inteligência ou conhecimento normal e adiciona isso ao acelerador, e isso pode ajudar essa pessoa, por exemplo, a conseguir um emprego com melhor remuneração. A economia se expande porque as oportunidades se expandem, os lucros se expandem e a riqueza se expande. Portanto, há bastante deslocamento, mas, no final, há mais oportunidades. Mais pessoas com empregos com melhor remuneração.

Os robôs tomarão conta

Os robôs podem escalar com a inteligência artificial múltipla. Eles podem ver e entender. Eles podem ouvir. Robôs treinam no mundo virtual. Então, eles entram na sua casa. Eles funcionam perfeitamente. Teremos entre 1 e 10 bilhões de robôs até 2040. E o mercado total endereçável é de US$ 50 trilhões. Estamos impulsionando esses investimentos, com centenas de milhões, bilhões de dólares. Há muitas fábricas sendo construídas agora. O crescimento exponencial está avançando a velocidades alucinantes e os robôs podem escalar com a inteligência artificial múltipla.

O limite é a energia

O mais importante dessa revolução da IA é que não somos limitados por chips, nem por humanos, somos limitados por energia. A China, por exemplo, fez algo extraordinário ao adicionar 460 gigawatts nos últimos 12 meses com energia solar. Eles estão cobrindo o país com energia solar. Isso é uma vantagem para o Brasil é que você é rico em energia. Os grandes data centers estão indo para onde a energia está.