Cidreira ganha nova estação para tratamento de esgoto

A nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cidreira já está em operação. Com o investimento de R$ 6,72 milhões, a estrutura possui capacidade para processar 15 litros de resíduos domésticos por segundo – volume equivalente a 518 piscinas olímpicas por dia. A instalação atende cerca de 1.700 residências e estabelecimentos comerciais, devolvendo o efluente tratado à natureza, no sistema de bacias de infiltração e evaporação.

"A ETE compacta foi projetada para, em uma estrutura modular e tecnológica, cumprir o ciclo do tratamento de esgoto em conformidade com os padrões exigidos pelas leis ambientais, gerando benefícios para o meio ambiente e para a população", explica o coordenador de Operações da Corsan em Cidreira, Leandro Mendes. O gestor detalha que, com esse investimento, a companhia passou a dispensar efluente tratado nas quatro bacias de infiltração, anteriormente utilizadas para receber o esgoto bruto, nas instalações localizadas no final da avenida Júlio Brunelli, no bairro Centro.

Solução projetada para tratar resíduos de maneira eficiente, combina processos de tratamento físico, químico e biológico, em uma estrutura compacta modular, o que proporciona ampliação gradual conforme o aumento da demanda de tratamento. Em conformidade ambiental, garante que o efluente tratado esteja dentro dos padrões exigidos pelas leis ambientais, contribuindo diretamente para a sustentabilidade na preservação dos recursos hídricos.



Mendes esclarece que com o início das operações da ETE Cidreira, a Corsan dá um passo significativo no percurso de ampliação do esgotamento sanitário no município. “Com essa infraestrutura daremos continuidade ao planejamento de expansão da coleta e do tratamento de esgoto, com obras de implantação de redes coletoras previstas para o segundo semestre de 2026”, afirma o coordenador.



A ETE Cidreira opera 24 horas por dia, no modo semiautomático, o que compreende a 12 horas com operação assistida e 12 horas automatizada. A estrutura tem capacidade para atender os 17 mil habitantes do município e os veranistas.