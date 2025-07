Concurso do CAU/RS premiará fotos sobre ‘Memórias de Tempos Difíceis’

Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para o Concurso de Fotografias 2025 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS). A quarta edição da iniciativa convida fotógrafos amadores e profissionais a registrarem espaços no Rio Grande do Sul marcados por eventos traumáticos e de grande impacto social.

Com o tema “Memórias de Tempos Difíceis”, que propõe uma reflexão sobre episódios históricos que não devem ser esquecidos — como enchentes, pandemias, regimes autoritários e violações de direitos humanos —, o concurso reforça a importância da preservação da memória coletiva e sua relação com os espaços urbanos, a arquitetura e o território.