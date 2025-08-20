Seminário debate o futuro da eólica offshore no Brasil

Nesta quinta-feira (21), às 13h30min, o Núcleo de Integração de Estudos, Pesquisa e Inovação em Energia Eólica (Niepiee), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), promove um seminário dedicado a educadores, pesquisadores e à comunidade acadêmica. O foco, conforme nota do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), será discutir os desafios científicos e tecnológicos para o desenvolvimento da energia eólica offshore (no mar) no Brasil.

O seminário contará com a presença da presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, e da professora Adriane Prisco Petry, coordenadora do Niepiee, que conduzirão a abertura e apresentarão o Programa Porto Verde — iniciativa voltada à integração entre universidade, setor produtivo e sociedade para o avanço da energia offshore no Estado. O evento acontecerá no auditório do Demec/Ufrgs (Sarmento Leite 425, entrada pelo pátio interno).

O Programa Porto Verde tem como metas promover a descarbonização das operações portuárias; fortalecer a competitividade econômica dos portos; fomentar a inovação tecnológica no setor portuário; capacitar profissionais e promover inclusão social; contribuir para os compromissos internacionais de sustentabilidade; aumentar a resiliência dos portos às mudanças climáticas; transformar os portos em referências globais de sustentabilidade; e integrar a sustentabilidade aos processos logísticos e operacionais.