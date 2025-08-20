Com novo cooktop, Tramontina amplia investimentos em IoT

De olho nas tendências mundiais de conectividade nas residências, a Tramontina está lançando o Guru ThermoGuide, cooktop que é a evolução do seu primeiro eletrodoméstico com tecnologia de Internet das Coisas (IoT) lançado em 2021.

Um dos principais diferenciais dessa versão é a possibilidade de combinar controle de potência e de temperatura, com áreas que podem ser guiadas por meio do app exclusivo Tramontina Guru.

“Ao integrar um cooktop com duas áreas com controle absoluto de temperatura e um aplicativo que cuida de todos os detalhes da receita, entregamos um produto que redefine os padrões da cozinha contemporânea. Temos plena convicção de que essa inovação criará um impacto significativo no mercado, encantando desde os iniciantes até os mais experientes na cozinha”, afirma Felipe P. Lazzari, diretor da Tramontina.

As quatro áreas de aquecimento do cooktop têm potência total de 10 mil Watts, tornando este um dos cooktops com maior potência do mercado. É possível programar com exatidão a temperatura e o tempo ideais para cada preparo. De acordo com a fabricante, o cooktop aquece apenas a área em contato direto com a panela, garantindo eficiência energética e evitando riscos de acidentes.

O projeto Guru, que inclui as versões portátil e de embutir, resultou em um investimento de R$ 7 milhões feito pela marca, considerando a construção das partes do produto, desenvolvimento dos softwares (firmware e aplicativo), criação do conteúdo (receitas, fotos e vídeos passo a passo) e lançamento.

“O que nos permitiu chegar a esse grande desenvolvimento é o nosso Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, em Carlos Barbosa, onde um time de mais de 30 engenheiros e técnicos buscam, continuamente, aperfeiçoar os produtos existentes em linha e também desenvolver novas soluções”, reforça Lazzari.