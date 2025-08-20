Após encerramento, bar do Rio Branco anuncia que retomará as atividades

A esquina das ruas Mariante e Liberdade, no bairro Rio Branco, onde fica o bar. Com música, uma calçada grande, opções de comida e bebida e conveniências ao redor, a operação se consolidou. Apesar disso,em função de algumas dificuldades, como a. Nesta terça-feira (19), o bar informou, por meio das redes sociais, a reabertura da operação quase um mês após o encerramento das atividades, que ocorreu no dia 27 de julho.

O Pito retoma com o mesmo nome, endereço e identidade visual

. “No mesmo cantinho de sempre, com muito pagode, gente boa e um cardápio novinho esperando por vocês”, promete o bar em sua publicação no Instagram. O reencontro com o público está marcado para esta sexta-feira (22), a partir das 18h. Os dias e horários de funcionamento ainda não foram divulgados, mas, em comentários na publicação, o negócio afirma que haverá mudanças em relação ao funcionamento anterior.