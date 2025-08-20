Gestão familiar sustenta 64 anos de evolução de loja em Bagé

De Bagé, especial para o Cidades

Uma pequena oficina de bicicletas criada em 1961 por Jorge Oliveira, e que utilizava iluminação por querosene, contou com uma gestão familiar que permitiu a ampliação de suas atividades, acompanhando transformações econômicas e sociais, e as demandas dos consumidores de Bagé, na região da Campanha. Esse é o resumo da história das Lojas Hércules, que completaram 64 anos em 16 de abril deste ano.

Hoje, a gestão está sob responsabilidade de Clark Oliveira e da terceira geração da família, representada por Augusto Oliveira.

Segundo Clark, a história da empresa é marcada pela capacidade de mudança. “Ao longo do tempo, a loja foi gradualmente diversificando e também começando a vender pequenas quantidades de peças para conserto de bicicletas”, relembrou. Com o passar das décadas, a loja enfrentou diferentes contextos econômicos, como períodos de congelamento de preços, planos econômicos e até inflação de 80% ao mês. “Mesmo com essas dificuldades, a empresa se manteve firme, ativa e sempre buscando alternativas”, afirmou.

Atualmente, a operação concentra-se em duas frentes: a tradicional ferragem, e também a Hércules Cozinha Pro, inaugurada em 2017, voltada para produtos de gastronomia, restaurantes e lancherias, portanto, focada no mercado B2B. A diversificação, segundo os gestores, está diretamente ligada à observação do comportamento do consumidor. “Eu sempre comento com os colaboradores, que quem define o que a loja tem que trabalhar é o cliente. Nós trabalhamos em função do cliente, e isso nos direciona”, destacou Clark.

Para Augusto, essa flexibilidade explica a longevidade da empresa. “A loja já vendeu desde peças de lambreta, que se hoje a gente vendesse não existiria mais a empresa. Então sempre estamos buscando nichos, buscando caminhos”, relatou. Ele acrescenta que o aprendizado com o pai trouxe uma visão de mercado que orienta as decisões. “Sempre que fazemos uma viagem, observamos outros comércios, o que trabalham e o que podemos agregar.”

Além da adaptação do mix de produtos, os sócios destacam a relevância da loja para a comunidade local. “A importância da loja para Bagé é bastante significativa. Afinal, nós nos desenvolvemos aqui, crescemos e contribuímos também com a cidade”, afirmou Clark. A empresa também se tornou espaço de formação para futuros empreendedores. “Um grande número de pessoas que passaram pela loja acabou se desenvolvendo e hoje são nossos colegas comerciantes”, relata Augusto.

Hercules Cozinha Pro foi aberta em 2017 e é voltada ao comércio B2B. Joice Cougo/Especial/Cidades

A concorrência com grandes redes é vista como um desafio permanente, mas, para os gestores, o atendimento próximo é um diferencial. “Nosso foco está em melhorar o atendimento interno, adaptar o mix de produtos e atender bem o cliente presencialmente”, explica Augusto. Embora já tenha realizado testes no comércio eletrônico, a loja hoje aposta no contato direto como sua principal estratégia, focando essencialmente no público local.

Mesmo diante das mudanças tecnológicas e das exigências do mercado, os sócios afirmam que a trajetória da empresa reflete a busca contínua por alternativas. “Nós trabalhamos muito em cima da conscientização do colaborador, no aspecto de poder atender bem e orientar corretamente. Isso nos mantém ativos e fortes no mercado há 64 anos”, conclui Clark Oliveira.