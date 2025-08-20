Festival em Nova Prata celebra 150 anos da imigração italiana

A 21ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que acontece entre os dias 3 e 7 de setembro na Serra Gaúcha, homenageará os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema “O verdadeiro amor nunca morre”, o evento reunirá grupos de nove países situados na Europa, Ásia e América Latina, que dividirão o palco com outros nove grupos locais. O evento ocorrerá no ginásio Alcides Tarasconi, no bairro Santa Cruz, e a expectativa é que ao menos 7,5 mil pessoas de todo o Estado visitem a festa nas cinco noites de evento.

Dentre as novidades, destaca-se o Festival de Duetos, que ocorre no dia 6 de setembro e consiste na disputa de duplas formadas por representantes de grupos internacionais e locais para ganhar o prêmio da nova categoria. “Vai ser o primeiro ano que esse festival acontece, e talvez isso leve o nosso evento a um outro nível. Porque nós conseguiremos ter representantes, por exemplo, do Japão, que vêm para cá com uma delegação de quatro pessoas ao invés de uma delegação com 20. O custo com as passagens é muito alto para eles virem. Então, tendo um festival de duetos nós poderemos receber países menores, com apresentação de duas pessoas com uma dança tradicional”, diz Cleverton Toscan, presidente do festival e do Bailado Gaúcho, um dos grupos de dança local.

A competição dos 220 dançarinos de nove países – China, Itália, Croácia, Eslováquia, França, Rússia, Equador, Chile e Uruguai – com exceção do Brasil, é organizada pela FIDAF (Federation of International Dance Festivals) junto ao Bailado Gaúcho. “Os países se inscrevem sempre no ano anterior junto à FIDAF. A federação faz uma pré-seleção dos países conforme o tamanho do evento. Dentro da nossa categoria tem que vir países que tenham, no mínimo, quatro apresentações diferentes mais uma apresentação, que é exibida na primeira noite. O país vem representar a sua cultura e os juízes que os avaliam são de diferentes nacionalidades”, explica. O investimento para sua realização, de acordo com Toscan, é cerca de R$ 1,5 milhão, oriundo da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e do orçamento público da prefeitura de Nova Prata.

Durante o dia, o evento será realizado na Praça da Bandeira, com programações gratuitas, onde acontecem as feiras de artesanato, agroindústria, comércio, gastronomia e livro. À noite, a entrada ao evento é paga, entre R$ 25 e R$ 40. Há também o ingresso solidário, que reduz o valor e será vendido mediante doação de um quilo de alimento não perecível.