Cyrela vai construir torres de 75 metros no terreno do IPA em Porto Alegre

cinco prédios de 25 andares cada (75 metros de altura) ocupará a parte alta do terreno do antigo IPA em Porto Alegre. O empreendimento é da Cyrela, que arrematou o terreno e as construções em leilão no ano de 2023 Um conjunto de(75 metros de altura) ocupará a parte alta do terreno do antigo IPA em Porto Alegre. O empreendimento é da, que. Na parte baixa, onde funcionou o centro universitário e agora opera o Colégio Leonardo Da Vinci, as três edificações, listadas como patrimônio de estruturação do município, serão preservadas.

O estudo de viabilidade urbanística (EVU) tramita no Conselho do Plano Diretor e está apto a ser votado, o que deve acontecer na próxima semana, com tendência de aprovação. Assinado pelo escritório Studio Ronaldo Rezende, o projeto foi apresentado aos conselheiros em reunião na noite desta quarta-feira, 16 de julho. Dos cinco edifícios, quatro serão residenciais e um terá moradia, comércio e serviços. Serão 542 apartamentos de um a quatro dormitórios e 248 salas comerciais.

O acesso se dará pela rua Casemiro de Abreu. Um alargamento desta via entre as ruas Quintino Bocaiúva e Coronel Bordini promete amenizar o impacto no trânsito das mais de 400 vagas de estacionamento. Mas a principal aposta para isso é a construção de um “boulevard” — avenida interna ao condomínio, por meio da qual se dará o acesso dos moradores às garagens.

Apesar de área privada, a boulevard do empreendimento será aberta ao público, permitindo o acesso às atividades comerciais e de serviço. Conforme o arquiteto Raul Rezende, que fez a apresentação da proposta ao conselho, a proposta é ativar a esquina, o que dialoga com uma das contrapartidas previstas de urbanizar a praça Arlindo Pasqualini, na esquina das ruas Casemiro de Abreu e Coronel Bordini.

Pelo Plano Diretor vigente, a altura na região é limitada em 33 metros, um dos motivos pelo qual o empreendedor pede flexibilização via EVU. Pela proposta do novo Plano Diretor da Capital, novos prédios na mesma área poderão chegar a 90 metros de altura.