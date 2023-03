Terreno e prédio do IPA são arrematados em leilão em Porto Alegre

O terreno e prédios ociosos do Centro Universitário Metodista IPA em Porto Alegre foram leiloados, na tarde desta terça-feira (7), sem disputa. A venda dos imóveis, que está prevista no plano de recuperação judicial do IPA, foi arrematada pela construtora e incorporadora Cyrela Goldsztein no modelo "Stalking Horse", ou seja, quando há uma oferta antes do bem ir à leilão, o que faz com que a empresa tenha uma preferência em relação aos outros disputantes na hora de fazer ofertas.

Com isso, a Cyrela adiantará financeiramente R$59 milhões corrigidos pelo INCC e com juros de 9,5% ao ano capitalizado mensalmente. Esse valor será utilizado imediatamente para quitar algumas dívidas do IPA em relação a pagamentos. Além disso, no contrato do leilão acordado, a construtora também deverá pagar à Metodista, como permuta do Valor Geral de Vendas (VGV), um índice de 28% bruto com prazo de realização total de 10 anos após a obtenção do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) junto a Prefeitura de Porto Alegre.

A expectativa é que com a variável do VGV, a Metodista arrecade, líquidos, entre R$190 milhões, se forem construídos 51.470m2 privativos, e R$272 milhões, se for utilizada a capacidade máxima dos índices construtivos, com 80.000m2 privativos. O mínimo garantido à Metodista será de R$ 133 milhões, que, segundo o leiloeiro Norton Fernandes já é maior que o valor de avaliação de imóvel, calculado em R$ 109 milhões.

IPA terá quase 15 mil metros quadrados para manter suas atividades

Em um primeiro momento, para aumentar os seus índices construtivos de seu empreendimento, ou seja, para ter mais flexibilidade de aproveitamento do terreno, a Cyrela terá os 46.624,57 m² que constam na matrícula do Centro Universitário Metodista, incluindo o prédio centenário tombado. No entanto, a incorporadora só poderá construir em cerca de 31 mil metros quadrados, pois 14.761 m², onde está localizado o prédio histórico, serão devolvidos ao IPA para suas atividades fins. No espaço que será de fato utilizado pela incorporadora hoje existe um ginásio sem manutenção, salas de aula e estacionamento.

"A recuperação judicial permite a venda de ativos para que se crie caixa para pagar os credores. A Metodista tem muitos bens operacionais e operacionais deficitários. O principal objetivo é manter a instituição de ensino, mas também gerar valor para a sociedade. Esse terreno e os prédios ociosos não tinham mais função social. Agora vai gerar novos empregos, vai ter pessoas morando, vai ativar o bairro como um todo", considerou João Medeiros, o administrador judicial do caso IPA.

Para o leiloeiro judicial Norton Fernandes, o negócio foi vantajoso para a Metodista. "O percentual VGV está muito bom para o mercado. Considero que alcançou um volume e valor financeiro digno do que este patrimônio representa para Porto Alegre." Sobre o estilo de leilão "Stalking Horse", Fernandes acredita que "levantou a régua, é um modelo muito bom, imagina se eu deixasse solto, poderiam dar um valor menor do que o avaliado", explicou.

Conforme o CEO da Cyrela na região Sul, Rodrigo Putinato, o terreno do IPA é "emblemático". "É um terreno estudado há 10 anos, com esse leilão todos os nossos compradores terão seu empreendimento livre de ônus", falou. Sem revelar detalhes, ele afirmou ainda que o novo empreendimento vai beneficiar a cidade como um todo e não apenas moradores. A previsão que é em dois anos seja possível lançar o primeiro empreendimento.

A proposta da Cyrela foi feita à Metodista em 2020 e ratificada em 2021. O Plano de Recuperação Judicial também foi aprovado em 2021. Em carta aberta à comunidade, o IPA escreveu: "É público que estamos caminhando no processo de otimização de prédios ociosos em nosso Campus, procedimento previsto já no Plano de Recuperação Judicial aprovado no ano passado, para cumprir obrigações financeiras, se reestabilizar e voltar a crescer de forma saudável."

O Centro Universitário Metodista IPA completa 100 anos em 2023 e tem, atualmente, 525 alunos e oito cursos de graduação presenciais. Além disso, o IPA oferece cursos EAD, graduação e pós graduação. Os prédios históricos. segundo informou a instituição, estão com salas de aula e laboratórios remodelados em funcionamento. O ano letivo começou em 13 de fevereiro para veteranos.