Isabel Marroni explora luz e impermanência na Casa Musgo

A partir desta quinta-feira (21), das 18h às 21h, a Casa Musgo (Vieira de Castro, 80) inaugura a exposição Luz do Tempo em Fluxo, da artista Isabel Marroni, com curadoria de Letícia Lau. A mostra reúne pinturas, colagens e objetos que investigam a relação entre memória, matéria e transformação, revelando a luz como elemento poético e revelador.

No processo criativo, Isabel rasga obras produzidas ao longo de décadas e utiliza os fragmentos de papéis japoneses, tecidos, monotipias e retalhos como matéria-prima para novas composições. Detalhes dourados fazem referência ao kintsugi japonês, valorizando as fraturas como parte da história. A exposição também contará com uma oficina de colagem realizada no dia 6 de setembro, às 14h30, e uma roda de conversa no dia 27 de setembro, às 11h. A visitação é gratuita, de quarta a sexta, das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h, até 28 de setembro.