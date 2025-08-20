Cesta básica de Porto Alegre registra queda de 0,12% em julho e passa a custar R$ 830,41

Em julho de 2025, a cesta básica de Porto Alegre registrou queda de 0,12%, passando a custar R$ 830,41, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). A lém da alteração mensal, destaca-se que, no acumulado de 12 meses, a cesta básica teve um aumento de 7,85% , enquanto no acumulado do ano, a alta foi de 5,96% .

Atualmente a j ornada necessária para comprar a cesta básica é de 120 horas e 21 minutos, o que corresponde a 59,14% do salário-mínimo líquido. Para garantir o poder de compra adequado, o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 7.274,43 ou 4,79 vezes o mínimo vigente de R$ 1.518,00.