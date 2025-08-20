Nova sede da Delegacia de Cidreira é inaugurada

O governo do Estado inaugurou a nova sede da Delegacia de Polícia de Cidreira. O novo prédio está localizado na Rua João Neves, nº 50, no bairro Centro.

Com uma estrutura moderna, acessível e bem localizada, a nova delegacia proporcionará melhores condições de trabalho aos policiais civis e mais conforto à comunidade, especialmente durante a temporada de verão, quando a população local aumenta significativamente. A estrutura conta com 18 estações de trabalho, distribuídas entre os setores de plantão, investigação, cartórios e secretaria, o que garante mais agilidade no atendimento e maior eficiência nas atividades.

A nova sede Delegacia de Polícia da cidade será responsável pelo atendimento e apuração das infrações penais ocorridas na circunscrição do município. Mais do que uma mudança de endereço, trata-se de um investimento em estrutura, serviço público e cidadania. Além disso, a nova sede também representa uma economia aos cofres públicos, considerando que o valor do aluguel é cerca de 50% inferior ao anteriormente pago, otimizando a gestão dos recursos destinados à segurança pública.