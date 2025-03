Delegacia para atendimento a mulheres é aberta em Esteio

Uma solenidade no fim de semana marcou a inauguração da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Esteio. O projeto, parte das ações da Rede Lilás, tem parceria da Administração Municipal, responsável pelo pagamento do aluguel do espaço onde está funcionando a delegacia, no valor mensal de R$ 8,5 mil.

O local será comandado pela delegada Angélica Giovanella Marques, que destacou a importância do momento. "Nós sabemos que a violência contra a mulher é uma questão delicada e estrutural, que assola milhões de vidas, não só das nossas mulheres. Nas palavras de Maria da Penha, 'a violência doméstica é um ciclo que precisa ser rompido, nenhuma mulher deve viver com medo', e é exatamente isso o que buscamos aqui, romper esse ciclo", prosseguiu. "Não aceitamos mais uma sociedade que silencia. Essa delegacia é um passo efetivo para mudar essa realidade. Que seja um espaço de proteção e liberdade", desejou.

A Delegacia da Mulher de Esteio funciona na avenida Presidente Vargas, 1142, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h. Fora desses horários, as denúncias podem ser realizadas nas Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento (DPPAs) ou até mesmo na Delegacia Digital, de forma online.

A unidade conta com uma estrutura projetada para garantir conforto e segurança às usuárias, incluindo cartórios, salas privativas para registros de ocorrência, uma área de espera exclusiva para mulheres vítimas de violência e um setor de investigação especializado. Além da delegada, o órgão conta com seis servidores e duas viaturas.