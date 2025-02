Município de Lajeado ganhará Central de Polícia

A prefeitura de Lajeado iniciou, nesta quarta-feira (19), a preparação da área que vai receber a nova Central de Polícia, que será construída no bairro São Cristóvão. A estrutura, que ficará na rua Fábio Brito de Azambuja na esquina com a rua Coelho Neto, vai abrigar cinco delegacias. Para início das obras, será necessária a supressão de árvores, que será realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos.

A administração municipal necessita realizar a supressão de um total de 48 árvores nativas e exóticas situadas no local, autorizada por meio de autorização do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais. Destas 48 árvores, duas de porte maior devem ser mantidas no estacionamento da nova estrutura.

Por ser uma área pública, como medida compensatória diante da supressão de 48 exemplares, a prefeitura de Lajeado deverá ser efetuado o plantio de outras 48 mudas de árvores. O prazo para a reposição florestal obrigatória é de um ano.

O prédio abrigará as cinco delegacias com sede no município. Ocuparão o espeço da nova Central, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), a Delegacia Regional de Polícia, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a Delegacia de Polícia Distrital e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). No local trabalham cerca de 40 servidores policiais que operam 46 viaturas. O terreno tem 2.640 metros quadrados, e a obra será executada pela empresa Privilége. Com sede no município de Lajeado, a empresa venceu a licitação realizada pelo Governo do Estado. A obra deve iniciar logo após a retirada das árvores e deve ter uma duração de 18 meses. O custo estimado é de cerca de R$ 10 milhões. O projeto é uma parceria entre Estado e prefeitura. A administração municipal doou o terreno onde o prédio será construído, além de ter contratado a empresa para elaboração do projeto.