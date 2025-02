Vale do Taquari pede nova ponte entre Lajeado e Estrela em revisão de contrato da CCR

Uma reunião participativa promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na Universidade do Vale do Taquari (Univates), nesta quinta-feira (13), em Lajeado, abordou os primeiros cinco anos da concessão da BR-386 e a revisão do contrato na região do Vale do Taquari. Durante o evento, foram apresentados o andamento das obras e os investimentos previstos para os próximos cinco anos. Entre as principais demandas de prefeitos da região está a construção de uma nova ponte sobre o rio do Taquari, ligando Lajeado a Estrela. Esses pleitos serão avaliados pela ANTT, que decidirá quais serão incluídos na revisão do contrato com a CCR Viasul, concessionária da rodovia, e como a empresa será compensada.

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari e prefeito de Sério, Moisés de Freitas, considera que uma segunda ponte melhoraria muito o fluxo de veículos na região, além de representar segurança em caso de novos eventos climáticos. "Nessa rodovia passa 50% do PIB do RS, é um fluxo de volume muito expressivo, a rodovia precisa estar em boas condições. Hoje em dia temos muita dificuldade de deslocamento", refletiu.



"Além da nova ponte sobre o rio Taquari, precisamos de pontos de parada de descanso, conforme solicitado pelo setor de transportes. Em Lajeado, também é necessária a manutenção do acesso do Km 345", afirmou a prefeita Glaucia Schumacher durante a audiência. O pedido da nova ponte paralela às atuais pontes da BR-386 foi protocolado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em dezembro de 2024 e está em análise técnica.



Em Estrela, a principal demanda é a antecipação das obras das vias marginais à rodovia, previstas para o 13º ano da concessão, de acordo com o contrato. "A antecipação é urgente, pois o município foi severamente atingido pelas enchentes de 2024, com áreas onde não é mais possível instalar empresas. A migração para locais fora da cota de inundação, como as áreas próximas à BR-386, exige a execução dessas obras para viabilizar projetos de instalação e expansão de empresas", diz o ofício enviado à ANTT.



Em Pouso Novo, um dos pleitos é a manutenção dos 69 acessos comerciais, rurais e residenciais ao longo do Km 290 até o Km 311 da Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, na BR-386. "Além disso, nossa cidade será impactada pela ampliação da rodovia. Cerca de 150 famílias precisarão ser deslocadas, o que exige atenção especial", observou o prefeito Carlos Alberto Bonacina na reunião.



Em Marques de Souza, entre as solicitações estão a construção de retorno em nível nas Linhas Perau e Bastos, a interconexão no Km 326, a reconstrução de três paradas de ônibus e a pavimentação de vias laterais na interconexão com o Km 326.



A CCR Viasul administra as BRs 386, 290, 101 e 448 desde 2019. O contrato exige investimentos bilionários ao longo de 30 anos de concessão. Na quarta-feira (12), outra reunião aconteceu em Porto Alegre.

Avanço nas obras

Entre as obrigações contratuais, está a realização de faixas adicionais em 78 km, dos quais apenas 3,3% foram concluídos. Já as vias marginais, previstas no contrato para 75,5 km, estão com 9,93% de execução. As obras de iluminação avançaram mais, com 93,82% de conclusão dos 105,5 km previstos. As novas passarelas, que totalizam 62 unidades, também estão com bom progresso, com 65% de conclusão.

A duplicação da BR-386, entre Marques de Souza e Lajeado, por sua vez, deveria ter sido concluída em 2023, mas sofreu atrasos. A CCR Viasul informou que o novo prazo para a entrega da duplicação é até o final do primeiro semestre deste ano. O não cumprimento dos prazos poderá resultar em multa ou redução na tarifa dos pedágios.