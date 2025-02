Livro vai relembrar enchente histórica ocorrida no Vale do Taquari

A professora Elisete Maria de Freitas, dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade do Vale do Taquari (Univates), com a colaboração do engenheiro ambiental Cleberton Bianchini, da fotógrafa Monique Bruxel, do jornalista Lucas George Wendt e do biólogo Mathias Hofstätter, lançou para quem quiser contribuir com uma obra em andamento. Ela solicitou imagens das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente o Vale do Taquari, nos meses de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024.

As contribuições comporão uma obra que vai documentar os eventos, buscando também promover a reflexão sobre as dinâmicas ambientais, sociais e culturais de uma região marcada por fenômenos climáticos extremos. A iniciativa visa a criação de um livro digital (e-book) em formato de fotolivro, gratuito e acessível digitalmente, previsto para ser lançado em maio deste ano, um ano após a enchente histórica..

Para o atendimento do prazo previsto, as imagens deverão ser enviadas à equipe por meio de um formulário online (endereço: https://bit.ly/4hHxHBO) até o dia 20 de fevereiro. O livro proposto pretende retratar as consequências imediatas das inundações e também explorar questões estruturais e ambientais mais amplas.

A degradação das matas ciliares, por exemplo, é um dos temas centrais que será abordado na obra. A narrativa visual que será desenvolvida a partir da triste história recente da região é um convite à reflexão sobre como podem ser reequilibradas as relações entre ocupação humana e dinâmicas ambientais. Um dos objetivos do projeto também é promover a educação e a conscientização ambiental.

