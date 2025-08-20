Parte da frota da prefeitura de Passo Fundo usará biocombustível

Uma ação inédita vai garantir que a prefeitura de Passo Fundo passe a utilizar biocombustível em parte de sua frota de veículos. Em ato realizado nesta quarta-feira (20), o município e a empresa Be8 assinaram um contrato que prevê a utilização do novo biocombustível da empresa em 17 veículos e máquinas da frota.



Todos os meses, a prefeitura consumirá aproximadamente 10 mil litros do biocombustível para abastecer 11 caminhões, uma motoniveladora e duas retroescavadeiras da Secretaria de Obras, um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, uma picape da Secretaria de Meio Ambiente e um veículo do gabinete do prefeito. O produto substituirá o diesel nos veículos e máquinas, reduzindo de imediato a emissão de gases que prejudicam a saúde e o meio ambiente.

Inovador, o novo biocombustível foi criado para substituir totalmente o diesel comum, especialmente em veículos e máquinas. Ele já foi testado por montadoras, fabricantes de motores e máquinas agrícolas. Além de não emitir poluentes como o diesel fóssil, oferece o mesmo desempenho e autonomia aos veículos e equipamentos. Uma das principais matérias-primas para a produção do combustível sustentável é o óleo de cozinha usado proveniente do sistema de coleta pública de resíduos, estabelecimentos comerciais e residências de Passo Fundo como parte do Programa Be8 Ser Sustentável criado pela empresa.



O programa mantém parceiras com a Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA) e a Associação das Entidades do Projeto TransformAção e se baseia em três pilares: o cuidado com o meio ambiente, com a destinação correta do óleo vegetal usado; social, com a inclusão e valorização da Cooperativa e seus integrantes, e econômico, no provimento de renda com a venda do material coletado.



