Cerimônia marca início das obras da usina de etanol da Be8 em Passo Fundo

a companhia Be8 celebrou nesta terça-feira (15), data em que a empresa comemora seu 20º aniversário, a cerimônia de início das obras da sua usina de etanol, em Passo Fundo. A solenidade teve a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do governador Eduardo Leite.

O complexo, que utilizará como matérias-primas cereais como trigo, triticale, milho, entre outros, poderá produzir etanol anidro (que pode ser adicionado na gasolina) ou hidratado (consumo direto) e terá capacidade de 220 milhões de litros do biocombustível ao ano. A estrutura também terá capacidade para 155 mil toneladas por ano de farelo oriundo do processamento dos cereais. Ainda será integrada ao projeto a produção de glúten vital (potencial para 35 mil toneladas anuais), um concentrado proteico em pó obtido a partir da farinha de cereais.

A conclusão do projeto está estimada para o final do próximo ano e o aporte previsto é de mais de R$ 1 bilhão Também nesta terça-feira a Be8 e a Fraport Brasil assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para avançar no projeto de descarbonização do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por meio do uso do biocombustível Be8 BeVant, capaz de substituir em 100% o diesel.

O produto está previsto para ser usado com foco nas operações terrestres do aeroporto, considerando a utilização em equipamentos pesados da linha amarela, ônibus, caminhões e geradores. “O Be8 BeVant foi desenvolvido para atender justamente as empresas que consomem grandes volumes de combustíveis fósseis e que desejam uma solução que pode ser global e imediata para reduzir as emissões no curto prazo”, explica o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.