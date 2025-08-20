Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTributos

Publicada em 20 de Agosto de 2025 às 17:28

Mais três setores de Caxias do Sul têm redução de impostos

Ao todo são 41 segmentos com redução na carga tributária

Ao todo são 41 segmentos com redução na carga tributária

Samuel Maciel/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jornal Cidades
Desde o início de agosto, a prefeitura de Caxias do Sul reduziu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para um novo segmento, de forma a estimular o desenvolvimento econômico e social, a manutenção e o surgimento de novos negócios e gerar empregos na cidade. Desde 2023, já são 42 segmentos beneficiados com a redução deste imposto.
Desde o início de agosto, a prefeitura de Caxias do Sul reduziu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para um novo segmento, de forma a estimular o desenvolvimento econômico e social, a manutenção e o surgimento de novos negócios e gerar empregos na cidade. Desde 2023, já são 42 segmentos beneficiados com a redução deste imposto.
Desta vez, os serviços beneficiados são os de biologia, biotecnologia e química, que passaram a ter alíquota de ISSQN reduzida de 4% para 3%. Não se enquadram as empresas que aderiram ao Simples Nacional, que tem regramento próprio estabelecido por legislação federal.
A prefeitura já realizou a redução de impostos em alguns setores. Foram beneficiados 41 segmentos, com destaque para redução do imposto para empresas de tecnologia de 4% para 2%, acarretando um crescimento do setor em mais de 210% em três anos; para empresas de hospedagem e entretenimento de 4% para 3% beneficiando eventos culturais e esportivos (e o turismo local); e para o segmento de Pesquisa e Desenvolvimento, de 4% para 2%, incentivando a inovação e a infraestrutura logística. Também foi isento o ISSQN no transporte coletivo urbano.

Notícias relacionadas