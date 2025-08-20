Mais três setores de Caxias do Sul têm redução de impostos

Desde o início de agosto, a prefeitura de Caxias do Sul reduziu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para um novo segmento, de forma a estimular o desenvolvimento econômico e social, a manutenção e o surgimento de novos negócios e gerar empregos na cidade. Desde 2023, já são 42 segmentos beneficiados com a redução deste imposto.

Desta vez, os serviços beneficiados são os de biologia, biotecnologia e química, que passaram a ter alíquota de ISSQN reduzida de 4% para 3%. Não se enquadram as empresas que aderiram ao Simples Nacional, que tem regramento próprio estabelecido por legislação federal.

A prefeitura já realizou a redução de impostos em alguns setores. Foram beneficiados 41 segmentos, com destaque para redução do imposto para empresas de tecnologia de 4% para 2%, acarretando um crescimento do setor em mais de 210% em três anos; para empresas de hospedagem e entretenimento de 4% para 3% beneficiando eventos culturais e esportivos (e o turismo local); e para o segmento de Pesquisa e Desenvolvimento, de 4% para 2%, incentivando a inovação e a infraestrutura logística. Também foi isento o ISSQN no transporte coletivo urbano.