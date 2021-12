Rede gaúcha de materiais de construção vai abrir 4 novas lojas; a 1ª em SC

O presidente da Elevato, Irio Piva, tirou 10 dias de férias para dar uma descansada, "porque o ano foi pesado", mas também para se preparar para os próximos meses que serão de mais trabalho ainda. Dá uma olhada no que vem por aí no plano de "forte expansão" da rede, como define Piva.

"Temos um plano de expansão e estamos colocando em prática", avisa o presidente da rede. No pacote de novidades, tem a chegada a um dos bairros de maior renda na Capital e que terá uma operação de alto padrão e que vai unir com mais força os canais físico e digital.

Até o fim de fevereiro e começo de março de 2022, quatro novas lojas vão ser abertas. Serão abertas 55 vagas de emprego. Também haverá uma leva de dezenas de postos para o novo Centro de Distribuição (CD) . Hoje a rede tem em oferta 30 postos para preencher nas lojas em funcionamento.

Serão três no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Sim, a varejista de materiais de construção e também de móveis - uma das filiais é do segmento -, vai desembarcar no estado vizinho. E vai ser só a primeira unidade, porque outras virão na sequência.

A primeira parada será Garopaba, cidade litorânea bem conhecida dos veranistas gaúchos, principalmente os porto-alegrenses.

"Por que começar por Garopaba? É um lugar em que a marca é muito conhecida. Fazemos muitas entregas lá, por isso entrar pela cidade tem mais facilidade", descreve o executivo.

"Na verdade, muitos gaúchos já vinham pedindo uma Elevato lá", admite Piva, que acumula ainda o posto de presidente da CDL Porto Alegre.

O ponto abre no fim de fevereiro, terá 690 metros quadrados de área de venda e vai ficar bem no acesso à cidade, na SC-434, que conecta o tráfego que vem do Sul pela BR-101. Serão abertas 15 vagas de emprego na unidade.

Da praia à loja digital

Mas antes de atender os gaúchos "catarinenses", a rede vai reforçar a presença no Estado.

A primeira colheita dentro da nova safra de filiais será a do Cassino, balneário de Rio Grande. A loja marca a chegada da rede à localidade. A data de abertura está definida: 20 de dezembro. A operação terá 650 metros quadrados de área de venda, um tamanho mínimo, como conceitua Piva, sobre as unidades.

Os maiores pontos da marca chegam perto de mil metros quadrados de área de venda. Serão abertos 12 postos de trabalho.

Na Capital, entre fim de fevereiro e começo de março, estreia a loja na rua 24 de Outubro, com 680 metros quadrados e que terá "uma exposição especial, com um mix de mais alto valor agregado", adianta o presidente. Quem passar pela região já vai ver o aviso na fachada de que o local terá a operação. Obras já vão começar. Serão 20 vagas de trabalho.

"Vamos entregar várias coisas de tecnologia, com tótens inteligentes, mostrando os ambientes, gerando interação", descreve Piva. É a onda do omnichannel, do físicos integrado ao digital.

A segunda unidade na Capital vai ser montada na rua Teixeira Mendes, no bairro Chácara das Pedras. A loja será uma espécie de boutique, focada em equipamentos para banheiros e SPA (saúde e beleza). "Será um ambiente só de experiências, é um projeto novo da marca", explica. Os preparativos no imóvel também já começaram. O quadro terá oito funcionários.

Novo CD e meta de abrir 12 lojas em 2022

Além das três lojas físicas com pontos definidos, virão mais nove em 2022. A meta é abrir 12 no próximo ano.

Hoje a rede tem 15 unidades de varejo de materiais e uma de móveis, somando 16 operações. Em 2021, foram abertas quatro novas filiais:em Torres, Praia do Laranjal (Pelotas), Cachoeira do Sul e Novo Hamburgo. A de Rio Grande será a quinta do ano. A expansão é de quase 50%.

Para Santa Catarina, mais lojas são previstas entre 2022 e 2023. O martelo não está batido sobre o período que vai ter mais operações. Os destinos estão definidos e todos no eixo Sul: Tubarão e Criciúma.

A bandeira está também nos preparativos finais para começar a operar o novo centro de distribuição (CD) em Gravataí. A previsão é estrear em fevereiro na área de armazenagem de 10 mil metros quadrados (o terreno no distrito industrial da cidade tem 55 mil metros quadrados).

"Faltam ajustes e instalar algumas docas. O prédio que tem lá não era adequado para este tipo de uso, mas a estrutura é muito boa", explica.

O CD terá 70 empregados, boa parte das vagas ainda será preenchida. O CD da Capital vai ser mantido.

"Maior crescimento da história"

A rede fechará 2021 com um desempenho que pouco remete às marcas que a pandemia gerou em outros setores que sofreram mais com a crise. O segmento de materiais para obras em casa, seja para novas ou reformas, foi um dos que surfou a onda de demanda aquecida, comprovando a janela para "cuidar da casa" que restrições e riscos de contaminação abriram na vida de muitos consumidores.

Prova disso é que a rede gaúcha terminará o ano com o "maior crescimento da sua história", diz Piva.

A Elevato surgiu há 32 anos. O salto no faturamento chegará a 40% nominais, ou quase 30%, descontada a inflação, já que o IPCA (índice oficial) mira os 11% para 2021. A empresa não divulga valores absolutos da receita e outros indicadores.

O ano terá o maior investimento da trajetória também. Serão R$ 20 milhões, entre R$ 13 milhões no novo CD e R$ 7 milhões em novas lojas. A estrutura logística tem aporte de financiamento, obtido com o Sicredi. Já as filiais são montadas basicamente com recursos próprios, detalha o presidente.

Para 2022, o aporte segue em patamar elevado, previsto em R$ 10 milhões, que serão injetados em 12 novas unidades, incluindo as três do primeiro trimestre do ano. As outras devem fincar a bandeira do varejo em mais endereços na Região Metropolitana e outras porções do território gaúcho. "Não vai ter nenhuma em Porto Alegre nessa leva", avisa Piva.

"Até fim de 2024, queremos chegar a 60 lojas", projeta Piva. Com a trajetória até 2022 definida e que levaria a marca a 28 filiais no desfecho de 2022, vão faltar 32 para completar as seis dezenas.

Sobre a conjuntura macroeconômica, a inflação "é algo para ficar atento", diz o presidente. "É um pé no ar e outro no chão", resume Piva, sobre a postura que dosa execução do plano de investimentos e as condições do dia a dia no fluxo e caixa das lojas. As vendas seguem em ritmo normal.

"O fluxo de pessoas caiu um pouco nas lojas, o que indica um certo arrefecimento", observa. "Mas como estamos em um momento de expansão, não sentimos tanto."

Sobre eventual impacto para o planejamento, o varejista diz que tudo está seguindo o programado: "Nada de reduzir, estamos mantendo (o plano) à risca".