Inovação aberta vai crescer em 2021, projeta co-head do Cubo

O ano de 2020 foi marcado por um momento importante de ruptura. Os negócios, de modo geral, tiveram que se adaptar ao universo digital repentinamente. E isso teve uma repercussão imediata no mundo das startups, aponta Pedro Prates, o co-head do Cubo Itaú, maior hub de empreendedorismo da América Latina.

“As jovens empresas que posuem soluções que aceleram a migração de produtos do físico para o digital, em qualquer segmento, já vinham conquistando espaço e cresceram exponencialmente no ano passado. E esse movimento deve continuar em 2021”, analisa.

Tanto a área da saúde como de educação, por exemplo, tiveram necessidades bastante evidenciadas na quarentena, ajudando a viabilizar a telemedicina e do ensino à distância. Ele cita como cases de players que tiverem grande crescimento duas que estão dentro do Cubo, como a Conexa, plataforma de telemedicina que une o conhecimento e experiência dos médicos a agilidade das ferramentas digitais, e a Home Agent, que faz atendimento ao cliente operando 100% em home office.

“Para 2021, todas as soluções, ferramentas e plataformas que incorporem o mundo on-line na realidade do mercado estão no radar, pois solucionam problemas reais da atualidade”, Prates, destacando também o setor de varejo, que deve sofrer muitas mudanças estruturais nos próximos anos.

O Cubo Itaú foi idealizado pelo Itaú Unibanco e Redpoint eventures e, desde 2015, atua para conectar soluções para construir cases de inovação para o mercado. “Teremos muitas novidades para esse ano e, de modo geral, vamos oferecer ainda mais soluções e possibilidades de conexão entre as diversas pontas do ecossistema de inovação. Também trabalharemos para que essas conexões aconteçam não só em nível nacional, mas internacional também”, projeta Prates.