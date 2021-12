Íris Nogueira eleita a nova presidente do TJ-RS

A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira foi eleita, nesta segunda-feira (6), a nova presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o biênio 2022/2023. Ela teve 71 dos 136 votos possíveis. O resultado foi proclamado às 15h12min. O outro candidato foi o desembargador Tasso Caubi Delabary, com 63 votos. Houve dois votos em branco. Ambas as chapas não se apresentaram como oposicionistas ao atual presidente Voltaire de Lima Moraes.

Iris passará para a história como a primeira mulher a presidir o Tribunal. Também é pioneira por ser inédito uma magistrada negra assumir o comando da corte gaúcha. Íris é natural de Pelotas (RS). Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, em 1981. Foi nomeada pretora em março de 1985, na Comarca de Santa Cruz do Sul. Assumiu o cargo de juíza de Direito em setembro de 1986, na Comarca de Santa Rosa. Posteriormente, jurisdicionou as Comarcas de Campina das Missões, Espumoso e São Jerônimo, sendo promovida para Porto Alegre em junho de 1992.

Exerceu a função de juíza-corregedora de 1994 a 1998. Até ser empossada como desembargadora, em 22 de março de 2004, exercia a jurisdição do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri. Foi a corregedora-geral da Justiça no biênio 2016-2017. Sua posse será no dia 1º de fevereiro de 2021.

São seus companheiros de chapa os desembargadores Alberto Delgado Neto (1º vice), Antonio Vinicius Amaro da Silveira (2º vice) Lizete Andreis Sebben (3ª vice) e Giovani Conti (corregedor-geral).

No Rio Grande do Sul, a história do Judiciário teve início no dia 3 de fevereiro de 1874. Nesse dia, foi instalado na rua Duque de Caxias, 225, em Porto Alegre – um prédio alugado que hoje não existe mais –, o Tribunal da Relação de Porto Alegre, com jurisdição sobre as Províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e (temporariamente) Santa Catarina. A corte, composta por sete desembargadores, teve como primeiro presidente o desembargador João Baptista Gonçalves Campos.